Trainerwechsel in der Landesliga: Wer tritt in die Fußstapfen von Raspo-Coach Daniel Formberg?

Die Entscheidung ist Daniel Formberg nicht leichtgefallen, doch in seinen Augen war sie alternativlos. Der Trainer und sein aktueller Verein Raspo Brand werden ab dem kommenden Sommer getrennte Wege gehen. „Nach sportlich und beruflich anstrengenden Jahren muss ich erstmal durchatmen“, erläutert der 45-Jährige, der trotz des feststehenden Abschieds im Sommer mit seinem Team fokussiert die Rückrundenvorbereitung aufgenommen hat.

Doch im Sommer endet vorerst der gemeinsame Weg. Der ehemalige Innenverteidiger des Ortnachbarn Borussia will künftig intensiver den sportlichen Weg seines Sohnes Lukas (11) begleiten, der für die D-Jugend des VfL Vichttal aufläuft.

Die Verbindung Formbergs zu Fußball-Landesligist Raspo könnte man durchaus als ein „Match“ bezeichnen, also als eine perfekte Beziehung. Der in Brand aufgewachsene B-Lizenz-Inhaber feierte mit den Grün-Weißen zwei Aufstiege und erlebte darüber hinaus einige historische Momente, zum Beispiel das Mittelrheinpokalspiel gegen den damaligen Regionalligisten Alemannia Aachen auf dem Tivoli. Auch in schwierigeren Phasen stand Formberg immer Gewehr bei Fuß, so übernahm er in seiner berufsbedingten sportlichen Auszeit interimsweise wieder den Job an der Seitenlinie.

Dabei verlief der Start durchaus vielversprechend. Noch vor dem Ligastart sicherte sich Raspo den Titel bei der Aachener Stadtmeisterschaft. Es folgte ein knapper 2:1-Erfolg in der ersten Runde des FVM-Pokals beim TV Konzen. In der Landesliga hatte das Formberg-Team erst am fünften Spieltag beim FC Hürth das Nachsehen. Dabei steckte den Brandern allerdings noch der umjubelte Erfolg im Landespokal gegen Teutonia Weiden (5:4 nach Verlängerung) in den Knochen.

Die nicht zufriedenstellende Bilanz der Hinserie sei keineswegs ausschlaggebend für seinen Schlussstrich im Sommer gewesen, wie der Trainer unterstreicht. Gleichwohl gibt der ehemalige Übungsleiter von Hertha Walheim und des FC Roetgen unumwunden zu, dass drei Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen „schlussendlich zu wenig“ gewesen seien. „Es waren mindestens drei Unentschieden zu viel. Die Spiele hätten wir eigentlich auf unsere Seite ziehen müssen. Die Liga ist brutal ausgeglichen, jeder kann jedem wehtun. Wir haben es in vielen Spielen nicht geschafft, die Leistung auf den Platz zu bringen, die für drei Punkte nötig gewesen wären.“

Fortan lief es deutlich unrunder beim Team um Kapitän Christian Hesse. Der zweite Saisonerfolg gelang Raspo erst nach einer längeren Durststrecke am 9. November 2025 gegen Abstiegskandidat Viktoria Arnoldsweiler. Ein paar Tage später folgte das historische Pokalspiel gegen Regionalligist Fortuna Köln auf der heimischen Platzanlage „Wolferskaul“, das den ganzen Verein wochenlang auf Trab gehalten hatte.

In den anschließenden vier Partien vor der Winterpause punkteten die Brander lediglich noch gegen den FC Fliesteden (6:2). Als besonders bitter bezeichnet Formberg die abschließende 0:2-Pleite gegen Union Schafhausen. „Wenn wir dieses Spiel mit diesem Chancenverhältnis zehn Mal spielen, dann gewinnen wir vermutlich acht Begegnungen und eine endet unentschieden. Es passt dann einfach zu unserer Hinrunde, dass wir dieses Spiel noch verloren haben“, sagt der Trainer des Tabellenzehnten.

Veränderungen im Kader

Somit beträgt der Abstand zur roten Zone nicht neun, sondern lediglich sechs Punkte. „Wir müssen extrem aufmerksam sein. Für uns geht es ausschließlich um den Klassenerhalt“, verdeutlicht der Trainer, der in der Rückrunde von einem neuen Assistenten unterstützt wird. Der bisherige Co-Trainer Maurice von Berg leitet seit diesem Winter federführend den Kreis-A-Ligisten SV St. Jöris. Seinen Platz bei Raspo übernimmt Jerome Janßen, der bis Ende Oktober noch als Chefcoach des Bezirksligisten FC Roetgen im Einsatz war.

Auch im Kader gibt es kleinere Veränderungen. Nick Voß (SV Eilendorf II), Jan Hermann (berufsbedingter Wechsel nach Düsseldorf), Arnel Lengo (pausiert) und Keeper Dominik Hock (Alemannia Aachen II) haben den Verein verlassen. „Dominik hat seinen Eintrag in den Geschichtsbüchern sicher, mit ihm sind wir aufgestiegen“, betont Formberg.

Mika Frenzen (20) wechselt hingegen vom Ligakonkurrenten Eintracht Verlautenheide zu den Brandern. Formberg bezeichnet den Neuzugang als „hochtalentierten Mittelfeldspieler, dem wir dabei helfen werden, sich in der Landesliga dauerhaft durchzusetzen“.

Wer dann im Sommer in seine großen Fußstapfen treten wird, steht noch nicht fest. Möglicherweise wird Jerome Janßen in die erste Reihe aufrücken. Der spielende Sportliche Leiter Patrick Mioska kann sich dieses Szenario zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls sehr gut vorstellen, wie er auf Nachfrage bestätigt. Gleichwohl bedauert er den Weggang von Formberg im kommenden Sommer: „Sportlich können wir seinen Abschied eigentlich nicht kompensieren, aber ich habe volles Verständnis für seine Entscheidung. Daniel wird sicherlich immer mit unserem Verein verbunden bleiben. Jetzt läuft aber erst einmal alles ganz normal weiter.“

