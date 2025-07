Trainerwechsel in der Landesliga

Anstelle von Marcus Erben bekleiden ab dieser Saison zwei altbekannte Gesichter das Traineramt. Zum einen durch Michael Löffler, der bereits bis zur Winterpause in der abgelaufenen Saison im Trainerteam tätig war. Komplettiert wird das Amt durch Oliver Boche.

Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch an der Seitenlinie fanden in der Sommerpause personelle Veränderungen statt.

Oli war bis zum Ende der letzten Saison erfolgreich als Spieler in der ersten Mannschaft aktiv und hat derweil die Schuhe an den Nagel gehangen. Trotzdem hat er sich das Ziel gesetzt, die Mannschaft weiter in der Erfolgsspur zu halten und dem Verein treu zu bleiben. Ab dieser Saison allerdings nur noch von der Seitenlinie aus. Bereits gestern haben beide die Vorbereitung auf dem Platz eingeläutet und ihre erste Trainingseinheit gemeinsam abgehalten.

