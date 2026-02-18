Trainerwechsel in der Kreisliga Osnabrück B-Lizens-Inhaber übernimmt ab der Saison 2026/27 von Michael Eggert · Heute, 07:42 Uhr · 0 Leser

v. li. Mirko Holstein, Christian Krieger, Denny Lidte – Foto: BW Merzen / Benedikt Glins

Der ambitionierte Osnabrücker Kreisligist Blau Weiß Merzen stellt die Weichen für die Zukunft neu und nimmt zur kommenden Spielzeit einen Trainerwechsel vor.

"Zur neuen Saison 2026/27 wird es an der Seitenlinie der 1. Herren des SV Blau-Weiß Merzen einen Wechsel geben: Jens Thölenjohann und Christian Krieger legen ihr Traineramt aus persönlichen Gründen nieder," teilte uns der Fußballobmann des Osnabrücker Kreisligisten - Staffel A - Blau Weiß Merzen - Benedikt Glins mit. Erfreulicherweise könne man verkünden, dass es uns gelungen sei, Thomas Lager als neuen Löwen-Chefcoach ab Sommer 2026 zu gewinnen. Der 41-Jährige komme vom SV Kettenkamp, bei dem er in den vergangenen zwei Jahren in der 1. Kreisklasse beachtliche Ergebnisse erzielte. Zuvor trainierte er die A-Jugend in Bramsche in der Bezirksliga. Als langjähriger Spieler der 1. Herren des SV Kettenkamp kennt Thomas den Herrenfußball bestens.Zudem besitzt er die B-Lizenz und bringt damit auch fachlich beste Voraussetzungen mit, schob Benedikt Glins nach.

"Mit Thomas gewinnen wir einen echten Fußball-Enthusiasten, der für Leidenschaft, Ehrgeiz und Teamgeist steht – Werte, die hervorragend zu unserer jungen Löwenmannschaft passen. Zudem ist er in der Fußballlandschaft im Kreis Osnabrück bestens vernetzt und kennt auch Blau-Weiß Merzen sehr gut. Unterstützt wird Thomas weiterhin von Torwarttrainer Denny Lidtke und Teammanager Mirko Holstein. Beide bleiben dem Team erhalten und bilden wichtige Säulen im Umfeld der Mannschaft. Ein Co-Trainer soll das neue Trainerteam noch ergänzen – entsprechende Gespräche laufen bereits.