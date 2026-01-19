Trainerwechsel in der Kreisliga

Einen Trainerwechsel gibt es bei Anagennisis Schorndorf. Dies teilt der Verein dazu mit:
Anagennisis Schorndorf und Charalampos Stamatiou beenden Zusammenarbeit – Miltos Patronidis neu im Trainerteam
Bereits vor dem letzten Spieltag der Hinrunde haben der Kreisliga-A-Ligist Anagennisis Schorndorf und Trainer Charalampos Stamatiou die gemeinsame Zusammenarbeit beendet. Aus beruflichen Gründen war es Stamatiou nicht mehr möglich, das Amt weiter auszuführen.
Neu ins Trainerteam um Trainer Elefterios Chatzikiriakou und dem spielenden Co-Trainer Ahmet Eymen Kirlar stößt deshalb bis Saisonende der 1. Vorsitzende des Vereins, Miltos Patronidis.
Patronidis war bereits mehrfach für die Schorndorfer als Trainer tätig, unter ihm gelang in den 90er Jahren erstmals der Aufstieg in die Kreisliga A.
Abteilungsleiter Fußball Jorgo Prassas: „Wir bedanken uns bei Charalampos Stamatiou herzlichst für die Zusammenarbeit. Gemeinsam mit unserem Trainerteam und den Neuzugängen können wir mit Zuversicht auf die Rückrunde blicken, die wir insgesamt etwas erfolgreicher gestalten wollen und an deren Ende mindestens der Klassenerhalt stehen soll.“
So sieht die Tabelle in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall aus:
1. TV Weiler/Rems 14 9-3-2 43:26 30
2. FSV Waiblingen II 14 9-2-3 40:17 29
3. SV Remshalden 15 9-0-6 42:31 27
4. TSV Schornbach II 15 8-2-5 48:36 26
5. SSV Steinach-Reichenbach 15 7-5-3 41:29 26
6. 1. FC Hohenacker 15 7-2-6 49:31 23
7. VfR Birkmannsweiler 15 6-5-4 25:23 23
8. SC Korb 15 6-4-5 37:36 22
9. FC Kosova Kernen 15 6-3-6 28:33 21
10. SV Hertmannsweiler 15 6-2-7 45:34 20
11. TB Beinstein 15 6-1-8 35:45 19
12. Anagennisis Schorndorf 14 5-2-7 32:48 17
13. SV Fellbach II 15 5-1-9 40:38 16
14. VfL Winterbach 15 4-2-9 27:52 14
15. SV Breuningsweiler II 15 1-0-14 21:74 3
