Trainerwechsel in der Kreisliga

– Foto: Alexander Becher

Einen Trainerwechsel gibt es bei Anagennisis Schorndorf. Dies teilt der Verein dazu mit:

Anagennisis Schorndorf und Charalampos Stamatiou beenden Zusammenarbeit – Miltos Patronidis neu im Trainerteam Bereits vor dem letzten Spieltag der Hinrunde haben der Kreisliga-A-Ligist Anagennisis Schorndorf und Trainer Charalampos Stamatiou die gemeinsame Zusammenarbeit beendet. Aus beruflichen Gründen war es Stamatiou nicht mehr möglich, das Amt weiter auszuführen.

Neu ins Trainerteam um Trainer Elefterios Chatzikiriakou und dem spielenden Co-Trainer Ahmet Eymen Kirlar stößt deshalb bis Saisonende der 1. Vorsitzende des Vereins, Miltos Patronidis. Patronidis war bereits mehrfach für die Schorndorfer als Trainer tätig, unter ihm gelang in den 90er Jahren erstmals der Aufstieg in die Kreisliga A.