Trainerwechsel in der Kreisliga

Mit Beendigung der Hinrunde der Saison 2025/2026 in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall gehen Trainer Naoufel Jaouadi und die TSG Buhlbronn getrennte Wege und wünschen ihm alles gute für seinen weiteren Werdegang.

Wir bedauern die Trennung sehr, sehen aber um die Zukunft der Mannschaft zu sichern keine andere Wahl als neue Impulse zu setzen und mit Mario Vukadinovic, einem bisherigen B-Lizenz-Trainer aus dem Jugendbereich die Möglichkeit zu geben, um den Kern der Mannschaft neue, junge Spieler aufzubauen und zu integrieren.