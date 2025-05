Trainerwechsel in der Bezirksliga und Verlängerung in der Landesliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Rexingen (Kreisliga A3 Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Silas Atas schließt sich unserer SGM an – und das ist alles andere als eine gewöhnliche Verpflichtung! Der 20 Jährige kommt von der SGM Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen und bringt genau das mit, was wir lieben: Feine Technik, explosive Wendigkeit und den absoluten Willen, den Unterschied zu machen. Ein Spieler mit Vision, Spielwitz und Tempo – Silas passt perfekt in unser Konzept. Willkommen in der Familie, Silas!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Gröningen/Satteldorf (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Stolz können wir verkünden, dass der folgende Spieler auch in der nächsten Saison unser Trikot tragen wird. Mit Kai Wiedmann hat der nächste Keeper für die neue Saison zugesagt und geht somit in seine 5. Saison in Blau und Weiß. Kai ist nicht nur ein hervorragender Torhüter, sondern passt auch menschlich perfekt zu uns. Wir sind dir dankbar für deinen Einsatz und freuen uns auf die neue Runde, bleib gesund und verletzungsfrei.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++