Trainerwechsel in der Bezirksliga und Kreisliga

Der TSV Phönix Lomersheim freut sich, die Verpflichtung von Karl-Heinz „Kalle“ Nagel als neuen Cheftrainer zur kommenden Saison bekanntzugeben. Er wird damit die Nachfolge des bisherigen Trainerduos Martin Maier und Sören Christofori antreten. Kalle Nagel bringt Erfahrung aus dem lokalen Fußball mit und ist aktuell als Trainer beim Kreisligisten TSV Grunbach tätig. Zuvor betreute er die Mannschaften des TSV Ötisheim und des FV Knittlingen. Als aktiver Spieler war er unter anderem in der Landesliga beim 1. FC Birkenfeld im Einsatz. Darüber hinaus ist er als Stützpunkt- und Verbandsauswahltrainer für den Badischen Fußballverband engagiert und verfügt somit auch über fundierte Kenntnisse in der Talentförderung. Mit Kalle Nagel gewinnt der TSV Phönix Lomersheim einen hochmotivierten Fußballfachmann, der die sportliche Entwicklung des Vereins mitgestalten soll. Der Verein freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht dem neuen Trainer viel Erfolg für die kommende Spielzeit.

SV Westheim (Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir wollen uns an dieser Stelle bei Oliver Utz für seine Leistung seit vergangenen Sommer bedanken. Am Dienstag wurde nach einem intensiven Gespräch zwischen Verantwortliche und Utz die vorzeitige Trennung beschlossen. Bis zum Ende der Saison wird Niklas Diehm zusammen mit Kai Krüger die Mannschaft übernehmen. Niklas Diehm war bereits in der vergangen Zeit als Co-Trainer sowie bereits die letzte Rückrunde als Trainer in Westheim aktiv. Mit Kai Krüger rückt unser, an einem Kreuzbandriss laborierender, Kapitän in die Rolle des Trainers nach.

VfR Süßen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit:

Der VfR Süßen freut sich über zwei weitere wichtige Personalien für die kommende Spielzeit:

Tobias Geiger hat seine Zusage für die neue Saison gegeben. Der vielseitig einsetzbare Akteur überzeugt sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive. Ebenfalls weiter im Trikot des VfR auflaufen wird Friedrich Pauly. Nach einer starken ersten Saison hat auch er für ein weiteres Jahr zugesagt und möchte seinen erfolgreichen Weg beim VfR fortsetzen.

Der VfR Süßen freut sich, das Johannes Urbez und Dennis Queisser für eine weitere Saison zugesagt haben. Dennis Queisser kehrte in der aktuellen Spielzeit nach einer längeren Verletzungspause zurück und fand schnell wieder zu seiner alten Stärke. Johannes Urbez überzeugt durch seine Vielseitigkeit und ist sowohl defensiv als auch offensiv flexibel einsetzbar. Wir freuen uns auf die gemeinsame Fortsetzung in der neuen Saison.

