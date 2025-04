Trainerwechsel in der Bezirksliga, Absage, Neuzugang

Mit Stolz können wir verkünden, dass Dennis zukünftig in Blau auflaufen wird! Er kommt mit einigen Einsätzen in Bezirks- und Landesliga und wird unsere Offensive entscheidend verstärken. Zuletzt war Dennis in Amerika auf dem College aktiv. Dennis trainiert aktuell schon bei uns mit, ist aber leider erst ab Juni spielberechtigt. Mit seinem enormen Antritt und einem eiskalten Abschluss, wird er nächstes Jahr auf Torejagd gehen! Herzlich Willkommen Dennis!

VfR Aalen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vertragsverlängerung: Olaf Saur bleibt dem VfR zwei weitere Jahre erhalten



Olaf Saur hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert und wird auch in der kommenden Saison weiterhin an der Seitenlinie stehen. Nach einer erfolgreichen Spielzeit mit dem Jahrgang der U16 begleitet er diesen nun in die U17 und bleibt somit eine wichtige Konstante in der Entwicklung der Nachwuchsspieler.



Saur überzeugt nicht nur durch sein tiefgehendes Fachwissen, sondern auch durch seine außerordentliche Zuverlässigkeit und klare Zielstrebigkeit. Seine strukturierte und engagierte Arbeit wird im Verein sehr geschätzt.



Martin Steidle zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung: „Wir sind sehr glücklich, dass Olaf den Weg mit uns weitergeht. Mit seiner Kompetenz und seinem Engagement ist er ein großer Gewinn für unser Trainerteam und ein wichtiger Baustein in der Ausbildung unserer Talente.“

SV Pfahlbronn (Kreisliga A1 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir präsentieren euch heute unseren 1. Neuzugang zur Rückrunde 24/25. Luca Paul stoß im Januar 2025 zur Wintervorbereitung von den Sportfreunden Lorch zu uns und wir freuen uns über einen jungen, talentierten und flexiblen Offensivspieler ✊🏻😍 Wir freuen uns auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zeit am Haubenwasen und viele Tore mit der Fichte auf der Brust.

TSV Stuttgart-Münster (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerwechsel bei der TSVgg Stuttgart-Münster

Nach dem letzten Auswärtsspiel beim Türk. SV Herrenberg hat Stefan Schuon sein Traineramt zur Verfügung gestellt.

Wir bedanken uns herzlich für fast 4,5 intensive und erfolgreiche Spielzeiten beim TSV!

Highlights seiner Amtszeit:

Meisterschaft in der Kreisliga A in der Saison 2022/23

Klassenerhalt in der Bezirksliga-Saison 2023/24 und damit verbundene Qualifikation für die neue Bezirksliga Stuttgart/Böblingen



Lieber Stefan, danke für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und dein Engagement! 🙏

Wir wünschen dir sportlich und privat nur das Beste!

Neuer Cheftrainer: Andrea Contino

Zuletzt Co-Trainer beim TSV Ehningen, zuvor Cheftrainer bei der Spvgg Cannstatt.

Ziel: Klassenerhalt



Andrea wird am Sonntag gegen die SpVgg Holzgerlingen erstmals an der Seitenlinie stehen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit – willkommen beim TSV, Andrea!



Ein großes Dankeschön auch an unseren sportlichen Leiter Uwe Braun sowie das bisherige Trainerteam Volker Seyfert und Karsten Hönle, die beim Spiel gegen den SV Deckenpfronn das Coaching übernommen haben.

Volker und Karsten bleiben auch unter Andrea weiterhin Teil des Trainerteams.

Fußballbezirk Enz/Murr

Mit Mail vom 11.04.2025 hat der FV Dersim Sport Ludwigsburg die Auswärtspartie beim TSV Merklingen am 13.04.2025 wegen Spielermangel abgesagt.

Damit kommt der TSV Merklingen kampflos zu 3 Punkten im Abstiegskampf, der FV Dersim Sport Ludwigsburg verabschiedet sich aus der Spitzengruppe und muss, sofern sich die Situation nicht bald bessert, auch den Blick nach unten richten.

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260211

ABV Stuttgart – Spvgg Cannstatt

Alter Termin

Vom Sonntag, den 06.04.2025 um 15.00 Uhr

Neuer Termin

Dienstag, den 13.05.2025 um 20.00 Uhr

Batterie-Profis Herren-Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen

Halbfinale

TSV Kuppingen – VfL Herrenberg

Mittwoch, den 16.04.2025 um 19.30 Uhr

Ausweichspielfeld bei Unbespielbarkeit:

Volksbankstadion - Kunstrasen

Schießmauer

71083 Herrenberg

Fußball Bezirk Rems/Murr/Hall

In der kommenden bzw. übernächster Woche stehen die Halbfinalspiele im Bezirkspokal Rems/Murr/Hall an:

Frauen:

Mittwoch, 16.04.2025, 19:30 Uhr: SG Schorndorf – SV Hegnach II

Samstag, 26.04.2025, 15:00 Uhr: SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – TSV Michelfeld

Herren:

Mittwoch, 16.04.2025, 19.30 Uhr: TSV Schornbach – SV Allmersbach

Mittwoch, 23.04.2025, 20:00 Uhr: TSV Schmiden – TSV Nellmersbach

Die jeweiligen Sieger stehen sich im Finale am Donnerstag, 29.05.2025 gegenüber.

Beginn Frauenfinale: 14:00 Uhr – Herrenfinale: 16:30 Uhr.

Der Austragungsort für die Finalspiele wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Spielabsage in der Kreisliga B1: Sonntag, 13.04.2025: KuSV Zrinski Waiblingen – TSG Buhlbronn (wurde von Zrinski aufgrund Spielermangels abgesagt)

Spielwertung in der Kreisliga B2: Sonntag, 13.04.2025: FC Viktoria Backnang – SV Steinbach II – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste aufgrund Spielermangels).