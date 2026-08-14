Trainerwechsel in Burg: Mucha startet gegen Nordholm mit Rückenwind

– Foto: André Nückel

Beim FC Burg beginnt am Sonntag ein neues Kapitel. Wenn die Burger um 15.30 Uhr im heimischen Waldstadion die SG Nordholm empfangen, wird Mucha erstmals als neuer Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Die Partie gehört zum dritten Spieltag der Kreisliga Westküste West.

Zum Saisonauftakt setzte sich Burg im Waldstadion mit 3:2 gegen den TSV Gut-Heil Lütjenwestedt durch. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Nachspielzeit. Für Mucha ist das ein wichtiger Startpunkt: „Der Saisonstart hätte nicht besser sein können. Man hat die ersten drei Punkte.“

Erst wenige Tage zuvor hatte sich der FC Burg von Trainer Andreas Weinrebe-Eskau getrennt. Dieser hatte die Mannschaft erst im Sommer übernommen. Mucha geht die neue Aufgabe dennoch mit großer Zuversicht an. „Wir haben am Mittwoch einen Trainerwechsel vollzogen und sind voller Enthusiasmus und Vorfreude auf das nächste Spiel“, sagt der neue Chefcoach. Der Zeitpunkt könnte sportlich zumindest schlechter sein: Burg hat sein bislang einziges Ligaspiel gewonnen und steht mit drei Punkten auf Rang sechs. Weil viele Konkurrenten bereits zweimal gespielt haben, hat der FC derzeit noch eine Partie weniger absolviert.

Nordholm schöpft aus wildem 4:4 neues Selbstvertrauen

Auf der anderen Seite wartet mit Nordholm eine Mannschaft, die bislang zwar noch sieglos ist, deren erste beiden Saisonspiele aber kaum spektakulärer hätten verlaufen können. Die neu gegründete Spielgemeinschaft des TSV Nordhastedt und des Süderholmer SV verlor zunächst mit 4:8 bei der SG Steinburg Nord. Anschließend folgte ein 4:4 gegen den SV Merkur Hademarschen. Nach zwei Partien steht Nordholm damit bei einem Punkt und einem Torverhältnis von 8:12 auf Tabellenplatz 15.

Die zwölf Gegentore bereiten Co-Trainer Marlon Stechemesser zwar durchaus Sorgen, für ihn erzählen die nackten Zahlen aber nur einen Teil der Geschichte. „Wir sind trotz nur eines Punktes aus den ersten beiden Partien absolut zufrieden mit unserem Saisonstart“, sagt Stechemesser. Probleme sieht er vor allem bei defensiven Standards.

Gerade der Auftritt gegen Hademarschen habe der Mannschaft jedoch einen Schub gegeben. Nordholm lag zunächst 0:2 zurück, kämpfte sich zurück, musste vor der Pause einen Platzverweis und einen Elfmeter gegen sich verkraften und spielte anschließend eine Halbzeit in Unterzahl. Trotzdem gelang noch der späte Ausgleich zum 4:4. Die offiziellen Spieldaten bestätigen das Remis und Nordholms vierten Treffer in der Nachspielzeit.

„Der Auftritt gegen Hademarschen war für uns ein Kickstarter für die Saison“, sagt Stechemesser. Besonders die Qualität mit dem Ball habe seine Mannschaft in den ersten Spielen bereits gezeigt. Genau daran will die SG nun in Burg anknüpfen.

Mucha ist entsprechend gewarnt. Er erwartet „einen sehr, sehr schweren Gegner mit viel Tempo und viel Energie“. Personell sieht der neue Burger Coach seine Mannschaft trotz einiger Ausfälle ordentlich aufgestellt. Aufgrund des großen Kaders sei er mit den Möglichkeiten für das Heimspiel sehr zufrieden.

Auch Stechemesser tut sich mit einer Prognose schwer. Der Burger Kader habe im Sommer einen großen Umbruch erlebt und sei deshalb nur schwer einzuschätzen. Das Selbstvertrauen fehlt den Gästen dennoch nicht. „Wir freuen uns auf das wunderschöne Waldstadion und sind der festen Überzeugung, dass wir in Burg gewinnen können.“

So treffen am Sonnabend zwei Mannschaften mit höchst unterschiedlichen ersten Wochen aufeinander: Burg hat sein einziges Ligaspiel gewonnen, aber unmittelbar danach den Trainer gewechselt. Nordholm wartet noch auf den ersten Sieg, hat mit seiner Aufholjagd gegen Hademarschen aber bereits bewiesen, dass es auch nach Rückschlägen zurückkommen kann. Für Mucha dürfte der Einstand deshalb alles andere als eine gemütliche Angelegenheit werden.