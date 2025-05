Trainerwechsel in Adersheim: Daniel Gustedt tritt zurück

Cheftrainer des FC Arminia Adersheim beendet zum Saisonende seine Tätigkeit – bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten.

Der FC Arminia Adersheim muss sich zur kommenden Saison auf der Trainerbank neu aufstellen. Wie der Verein über seine sozialen Kanäle bekanntgab, wird Cheftrainer Daniel Gustedt zum Ende der laufenden Spielzeit von seinem Amt zurücktreten.

Die Entscheidung wurde am Dienstagabend in einem kurzfristig angesetzten Gespräch zwischen Gustedt und den beiden Vorsitzenden Marcus Schmerse und Garrit Golombek getroffen. Bereits am darauffolgenden Abend informierte er seine Mannschaft vor der Partie gegen den MTV Wolfenbüttel II über seinen bevorstehenden Rückzug.