Trainerwechsel im Upland

Wie die HNA berichtet, hat der SC Willingen nach der 0:2-Niederlage in Flieden das Trainerteam freigestellt. Betroffen sind Cheftrainer Sebastian Kesper sowie die beiden Spielertrainer Jan-Henrik Vogel und Matthias Bott.

Kesper hatte das Amt zu Saisonbeginn übernommen, nachdem der SCW in die Verbandsliga zurückgekehrt war. Die Entscheidung zur Trennung teilten die Verantwortlichen Oliver Hintschich und Manfred Feistner am Sonntagabend nach der Rückkehr aus Flieden mit. Ob Vogel und Bott der Mannschaft weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen, ist offen.

Am heutigen Montagabend wird die Mannschaft über die Gründe der Freistellung informiert. Gleichzeitig soll der neue Trainer vorgestellt werden.