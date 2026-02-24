Trainerwechsel im Sommer: Schlammer hört auf, Bergstreiser kommt

Wjatscheslaw „Witschi“ Bergstreiser übernimmt im Sommer den Trainerposten beim FC Düren 77. – Foto: Ragevan Naveen

Beim FC Düren 77 werden die personellen Weichen frühzeitig gestellt. Wie der Verein mitteilte, wird Thomas Schlammer (43) sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft im Sommer 2026 niederlegen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Wjatscheslaw „Witschi“ Bergstreiser (44) übernimmt ab Juli das Traineramt in der Südstadt.

Schlammer hatte den Vorstand Ende Januar darüber informiert, dass er „ab Sommer aus privaten und zeitlichen Gründen nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen wird“. Der 43-Jährige ist seit 2014 im Verein aktiv – zunächst als Spieler, später als Funktionär und schließlich als Trainer. Im Oktober 2023 übernahm er die erste Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A Düren, führte sie zum Klassenerhalt und steht aktuell mit dem Team auf Rang zwei. Mit 33 Punkten beträgt der Rückstand auf Tabellenführer VfVuJ Winden derzeit fünf Zähler.

In der Mitteilung würdigt der Verein die Arbeit seines Trainers deutlich: „‚Buddha‘, der selbst jahrzehntelang das 77er Tor gehütet hat, übernahm die erste Mannschaft im Oktober 2023 auf dem letzten Tabellenplatz, führte sie zum Klassenerhalt und steht nun jetzt auf Platz 2 der Kreisliga A Düren.“ Weiter heißt es: „Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für alles Geleistete, wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und freuen uns, dass du ‚deinem‘ Verein auch zukünftig freundschaftlich verbunden bleibst.“