Trainerwechsel im Sommer: "Mande" Schmid folgt auf Murmann

Die Verantwortlichen der SG Hartkirchen/Pocking haben die wichtigste Personalweiche für die kommende Spielzeit gestellt: Zur neuen Saison wird Hermann Schmid das Amt des Cheftrainers übernehmen. Mit dieser Verpflichtung unterstreicht die Spielgemeinschaft ihre Ambitionen und setzt auf einen erfahrenen Fachmann, der in der regionalen Fußballszene einen exzellenten Ruf genießt.

Hermann Schmid ist im regionalen Fußball ein bekanntes Gesicht. Ein Blick auf seinen bisherigen Werdegang zeigt die Handschrift eines Trainers, der bereits bei mehreren Vereinen in der Region sowie im benachbarten Oberösterreich erfolgreich tätig war. Schmid gilt als akribischer Arbeiter, der bewiesen hat, dass er Mannschaften stabilisieren, taktisch formen und Spieler individuell weiterentwickeln kann.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Hermann für unser Projekt gewinnen konnten“, erklärt die Abteilungsleitung der SG. "Seine langjährige Erfahrung und seine fachliche Kompetenz sind genau das, was wir brauchen, um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu machen. Wir erwarten uns viele neue Impulse ab dem Sommer.“







Trotz der Vorfreude auf die neue Ära unter Schmid betonen die Verantwortlichen, dass die aktuelle Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Coach Michael Murmann von hoher gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Murmann wird die Mannschaft plangemäß noch bis zum Ende der laufenden Saison betreuen. "Wir sind Michael Murmann zu großem Dank verpflichtet. Er hat in einer wichtigen Phase das Team übernommen und hervorragende Arbeit geleistet“, so die sportliche Leitung weiter. "Sein Engagement für den Verein war und ist vorbildlich. Wir wollen die gemeinsame Zeit nun mit einem bestmöglichen Saisonabschluss krönen.“





Mit Hermann Schmid an der Seitenlinie möchte die SG Hartkirchen/Pocking wieder voll angreifen. In den Gesprächen überzeugte Schmid die Verantwortlichen sofort mit seinem klaren Konzept und seinem Feuer für die neue Aufgabe. Die Fans dürfen sich auf ein neues Kapitel freuen, das im Sommer offiziell aufgeschlagen wird.