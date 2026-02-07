Trainerwechsel im Sommer

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die SG O/S/G wird sich nach Ende der laufenden Spielzeit von ihrem Trainerduo trennen: Jörg Heß und Christian Frick gehen im Sommer, einvernehmlich mit dem Verein. Wie Hessensport24 berichtet, würdigt der Vorstand die Arbeit beider Coachs seit der SG-Neugründung im Sommer 2024, in der aus vielen Jugendspielern „eine geschlossene Mannschaft“ geformt worden sei – bei einem Kader, dessen Durchschnittsalter demnach bei rund 20 Jahren liegt.