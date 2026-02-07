Trainerwechsel im Sommer

Die SG O/S/G wird sich nach Ende der laufenden Spielzeit von ihrem Trainerduo trennen: Jörg Heß und Christian Frick gehen im Sommer, einvernehmlich mit dem Verein. Wie Hessensport24 berichtet, würdigt der Vorstand die Arbeit beider Coachs seit der SG-Neugründung im Sommer 2024, in der aus vielen Jugendspielern „eine geschlossene Mannschaft“ geformt worden sei – bei einem Kader, dessen Durchschnittsalter demnach bei rund 20 Jahren liegt.
Der Klub will den eingeschlagenen Kurs fortsetzen und weiterhin „voll auf die Jugend“ setzen, verbunden mit der Erwartung einer sportlichen Steigerung in der Rückrunde. Heß und Frick bleiben bis Saisonende im Amt, während der Vorstand parallel an der Nachfolgelösung arbeitet und Gespräche mit möglichen Neuzugängen führt.