Trainerwechsel im "Hiärtken": Hölscher geht, Artmann kommt

Bei Landesligist Vorwärts Wettringen sitzt nun ein neuer Mann am Steuer: Vorwärts-Urgestein Hendrik Artmann übernimmt nach dem Rücktritt von Philipp Hölscher. Damit hat Wettringens Sportlicher Leiter Sven Kemper wieder mal eine typische Lösung gefunden − Stichwort "Stallgeruch".

Im Sommer waren die Erwartungen im Hiärtken waren hoch für Philipp Hölscher und seinen Co-Trainer Dirk Schnermann. Nach acht Jahren unter Patrick Wensing und dem spektakulären Comeback samt zwölf Spielen andauernder Siegesserie, die zum Klassenerhalt führte, waren die berüchtigten Fußstapfen ohne Zweifel groß.

Mit acht Punkten nach 15 Spielen ist die Situation bei den Wettringern mehr als angespannt. Das rettende Ufer rückt nach und nach immer weiter in die Ferne, so beträgt der Abstand auf den 13. Tabellenplatz derzeit 13 Zähler.

Dass man auch in der laufenden Spielzeit auf Größenwahn verzichtet, war klar. So lautete das Ziel einmal mehr: Klassenerhalt. Doch diese Mission schien in Hölschers Augen zuletzt so gefährdet, dass er zusammen mit Schnermann selbst die Reißlinie zog. "Das Ende der Hinrunde nutzt man ja in der Regel gerne als Zeitpunkt für ein Feedback und einen Austausch darüber, wie es weitergeht in der nächsten Saison. Wir waren da einfach nicht komplett auf einer Wellenlänge, ich hatte nicht die letzte Überzeugung", so Hölscher bei Heimspiel-Online . "In dem Zuge waren wir uns dann einig, dass es nichts bringt, die Saison trotzdem zu Ende zu bringen, sondern dass es mehr Sinn macht, wenn sich die Wege direkt trennen und jemand im Winter frischen Wind reinbringen kann, damit es in der Rückrunde besser läuft."

Artmann kehrt nach sechsmonatiger Pause zurück

Hölschers' Nachfolger ließ nicht lange auf sich warten: Schon am Montag präsentierte Sportleiter Sven Kemper den auserwählten "Feuerwehrmann". Mit Hendrik Artmann greift Vorwärts dabei auf eine mehr als bekannte Personalie zurück: Er fungierte zuletzt mehrere Jahre als spielender Co-Trainer unter Patrick Wensing in Wettringens "Erster" und kennt die Mannschaft sowie den Verein wie seine Westentasche.

"Er kennt natürlich den Verein und die Spieler. Wir sind froh, dass er sich bereit erklärt hat, zu helfen", kommentiert Kemper. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt im vergangenen Sommer hatte sich Artmann aus privaten Gründen von seiner Tätigkeit zurückgezogen. Für die Rettungsmission in der Rückrunde stand er jedoch zur Verfügung.

"Das kam für mich natürlich komplett unvorhergesehen, aber ich freue mich drauf und habe richtig Bock", so Artmann selbst. "Ich wollte die Jungs und den Verein nicht hängen lassen." Unterstützung erhält der frisch gebackene Cheftrainer zum einen von David Ratering, der Vorwärts als spielender "Co" erhalten bleibt, sowie von Ex-Profi Dennis Grote. Der gebürtige Wettringer lief unter anderem für den VfL Bochum, wo er bis heute als Scout angestellt ist, RW Essen, Preußen Münster und RW Oberhausen auf. Da er zusammen mit Kemper und Artmann in der Ü32 der Blau-Weißen aktiv ist, waren die Wege zu einer Zusammenarbeit kurz. Grote wird aufgrund seiner Tätigkeit für den VfL Bochum nur begrenzt verfügbar sein, soll die Mannschaft aber vor allem im Training von seinen Erfahrungen profitieren lassen.

Das Debüt des neuen Trainergespanns steht kurz bevor: Am Samstagnachmittag gastiert Vorwärts beim Lokalrivalen SC Altenrheine. Der SCA spielt eine starke Hinrunde − so lässt die erste Bewährungsprobe für Artmann nicht lange auf sich warten.