Trainerwechsel im Abstiegskampf

– Foto: Johannes Hetzer

Der TSV Holzhausen/Reinhardswald geht ohne Marcel Eichler in die entscheidende Phase des Abstiegskampfs in der Gruppenliga Kassel 2. Wie die HNA berichtet, erklärte der Trainer vier Spieltage vor Saisonende seinen Rücktritt. Vorausgegangen war die deutliche 1:5-Niederlage gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.

Holzhausen steht auf einem Abstiegsplatz und wartet seit dem 9. November auf einen Sieg. Der anhaltende Negativtrend und der deutliche Leistungsabfall nach einer besseren Hinrunde führten nun zur Trennung. Erst im Herbst hatten Verein und Trainer ihre Zusammenarbeit noch um ein weiteres Jahr verlängert.

Eichler prägte den TSV über rund fünf Jahre und führte den Klub mit zwei Aufstiegen in Serie zu einem historischen Erfolg. Trotz des abrupten Endes bleibt seine Amtszeit damit eng mit der erfolgreichsten Phase der jüngeren Vereinsgeschichte verbunden.