Trainerwechsel: FCWO setzt auf Eigengewächse

Bereits zum Start der Winterpause signalisierte Jose Fernández den Verantwortlichen, dass er in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer des B-Ligisten zur Verfügung stehen wird.

Im Hintergrund liefen seitdem Gespräche über seine Nachfolge auf Hochtouren. Schnell war klar, dass Christian „Chris“ Böhm mit seiner hervorragenden Arbeit in der Zweitvertretung des Vereins der optimale Kandidat für größere Aufgaben ist.



„Zunächst sind wir Josè sehr dankbar für seinen Einsatz in der laufenden Spielzeit", berichtet der sportliche Leiter Clemens Riegel. „Chris ist vor einigen Jahren in unser Dorf gezogen, hat sofort Anschluss im Verein gefunden und im Laufe der Zeit zunehmend seine fußballerische Expertise eingebracht. Wir schätzen seine Arbeit sehr und freuen uns mit ihm einen weiteren Schritt gehen zu können.“





Seine aktive Karriere bestritt der 43-jährige vor allem im Kölner Raum, wo er die Schuhe unter anderem für die Spvg Flittard schnürte. Unterstützt wird er in organisatorischen Belangen von Teammanager Samet Caylak. Aktuell befindet man sich in Gesprächen mit potentiellen Co-Trainern.



Die vakant gewordene Stelle des Übungsleiters der 2. Mannschaft wird zur neuen Saison ebenfalls durch ein bekanntes Gesicht besetzt. Max Nöthen wird in die Fußstapfen seines Vorgängers treten. „Max kennt als dienstältester Spieler Kader und Liga in und auswendig.“ zeigt sich Riegel überzeugt von der richtigen Entscheidung das Eigengewächs die Geschicke der Reservemannschaft leiten zu lassen.





Kontinuität hingegen steht bei Dritter und Damen-Mannschaft. Toralf Mieschke und Andreas Bürger werden auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie ihrer Mannschaften stehen.