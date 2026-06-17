 2026-06-16T13:08:32.282Z

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Trainerwechsel bringt weiteren Abschied bei DV Solingen

Mit dem Amtsantritt von Abdullah Keseroglu endet auch die Zeit von Abdelkarim Ifrassen bei DV Solingen. Nach drei Jahren verlässt der bisherige Co- und Interimscoach die Klingenstädter.

von Markus Becker · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Ifrassen wurde nach dem Kreispokalsieg noch einmal gebührend von der Mannschaft gefeiert.
Ifrassen wurde nach dem Kreispokalsieg noch einmal gebührend von der Mannschaft gefeiert. – Foto: Tom Klesper

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Landesliga 1
DV Solingen
Abdelkarim Ifrassen
Abdelkarim Ifrassen

Mit der Verpflichtung von Abdullah Keseroglu als neuem Trainer des DV Solingen verändert sich auch das Gesicht des Trainerteams. Abdelkarim Ifrassen, der die Klingenstädter zuletzt gemeinsam mit Sercan Er interimsweise als Cheftrainer betreute, wird den Verein nach drei Jahren verlassen.

"Wir haben uns in der vergangenen Woche beidseitig darüber geeinigt, dass es ab Sommer nicht mehr weitergeht für mich“, erklärt Ifrassen. "Ich finde das für den Verein auch sinnvoll, da man irgendwann auch mit alten Strukturen brechen muss, um nach vorne zu blicken.“

Der 31-Jährige war zur Saison 2023/24 als Assistent von Engin Kizilarslan zum DV Solingen gestoßen. In dieser Zeit etablierte sich der Verein auch zuverlässig im oberen Drittel der Landesliga. Die zurückliegende Spielzeit schloss die Mannschaft unter der Verantwortung von Ifrassen und Er auf dem vierten Tabellenplatz ab.

Keseroglu verfolgt klare Aufstiegsziele

Mit Abdullah Keseroglu übernimmt nun ein Trainer, der keinen Hehl aus den Ambitionen des Vereins macht. "Für uns zählt nur der Aufstieg. Da werden wir alles dransetzen“, hatte der neue Chefcoach zuletzt erklärt. Auf Nachfrage von FuPa Niederrhein steht der neue Co-Trainer bereits fest, mit der öffentlichen Verkündung wird allerdings noch bis zur Vertragsunterschrift gewartet.

Ifrassen wird die Aufstiegsmission bei DV künftig mit etwas mehr Abstand beobachten können. "Ich glaube, das ist ein guter Weg und ich wünsche dem Verein alles, alles Beste für die Zukunft. Ich drücke die Daumen, dass die Ziele erreicht werden, und freue mich, die Ergebnisse künftig zu verfolgen“, sagt er.

Für ihn selbst steht zunächst eine kurze Auszeit auf dem Programm. "Ich werde die Pause genießen, habe aber dennoch das Ziel, so schnell wie möglich wieder im Fußball Fuß zu fassen.“

Kreispokalsieg als perfekter Abschied

Einen gelungenen Schlusspunkt setzte Ifrassen am vergangenen Wochenende mit dem Gewinn des Kreispokals. Im Finale bezwang der DV Solingen den FC Remscheid mit 3:0 und bescherte seinem scheidenden Trainer damit einen erfolgreichen Abschied.

"Es waren wunderschöne drei Jahre, es waren lustige drei Jahre, es waren turbulente drei Jahre. Ich bin der Meinung, wir sind alle daran gewachsen und haben eine Menge daraus gelernt“, blickt Ifrassen zurück. "Dafür bin ich sehr dankbar.“