Trainerwechsel bringt weiteren Abschied bei DV Solingen

"Wir haben uns in der vergangenen Woche beidseitig darüber geeinigt, dass es ab Sommer nicht mehr weitergeht für mich“, erklärt Ifrassen. "Ich finde das für den Verein auch sinnvoll, da man irgendwann auch mit alten Strukturen brechen muss, um nach vorne zu blicken.“ Der 31-Jährige war zur Saison 2023/24 als Assistent von Engin Kizilarslan zum DV Solingen gestoßen. In dieser Zeit etablierte sich der Verein auch zuverlässig im oberen Drittel der Landesliga. Die zurückliegende Spielzeit schloss die Mannschaft unter der Verantwortung von Ifrassen und Er auf dem vierten Tabellenplatz ab.

Keseroglu verfolgt klare Aufstiegsziele Mit Abdullah Keseroglu übernimmt nun ein Trainer, der keinen Hehl aus den Ambitionen des Vereins macht. "Für uns zählt nur der Aufstieg. Da werden wir alles dransetzen“, hatte der neue Chefcoach zuletzt erklärt. Auf Nachfrage von FuPa Niederrhein steht der neue Co-Trainer bereits fest, mit der öffentlichen Verkündung wird allerdings noch bis zur Vertragsunterschrift gewartet. Ifrassen wird die Aufstiegsmission bei DV künftig mit etwas mehr Abstand beobachten können. "Ich glaube, das ist ein guter Weg und ich wünsche dem Verein alles, alles Beste für die Zukunft. Ich drücke die Daumen, dass die Ziele erreicht werden, und freue mich, die Ergebnisse künftig zu verfolgen“, sagt er.