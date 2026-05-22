Trainerwechsel: Bohland startet sofort in Seeheim

Während es für Biebesheim an den letzten beiden Spieltagen einzig um Punkte für die Statistik geht, kämpft der Klub von der Bergstraße weiterhin um den Klassenerhalt. Aktuell belegt das neue Team von Bohland den Abstiegsrelegationsrang. Da der SV Traisa nach der Saison seine Mannschaft aus der Kreisoberliga zurückzieht, ist ein direkter Abstieg nicht mehr möglich. Obwohl der bisherige Trainer Bilal Dag in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Trainer in Seeheim-Jugenheim tolle Arbeit leistete, entschieden sich die Verantwortlichen zu dem Wechsel auf der Trainerbank. Mit dem zukünftigen Trainer soll noch einmal für neuen Schwung gesorgt werden, um die erste Saison in der A-Liga seit 18 Jahren noch zu verhindern. Mit dem 5:0-Erfolg am Donnerstag gegen Genclerbirligi Bischofsheim hatte Bohland bereits einen erfolgreichen Einstand.