Trainerwechsel: Bohland startet sofort in Seeheim

BIEBESBHEIM. Bereits seit einigen Wochen ist bekannt, dass der bisherige Trainer des Kreisoberligisten SV Olympia Biebesheim, Christopher Bohland im Sommer zu seinem Heimatverein Spvgg Seeheim-Jugenheim zurückkehrt. Sein Nachfolger in Biebesheim sollte der bisherige Co-Trainer Kevin Marquardt werden. In dieser Woche allerdings ist eine neue Dynamik in dieses Vorhaben gekommen.
Am Montag erhielt Bohland vom Vorstand der Spvgg. Seeheim-Jugenheim den Anruf, ob er sich vorstellen könnte, sofort das Traineramt zu übernehmen. „Chris hat mich dann angerufen und hat das Anliegen seines zukünftigen Klubs vorgetragen“, berichtet Maximilian Gewalt, zweiter Vorsitzender von Biebesheim. Er erklärt, dass er die Freigabe erteilen würde, wenn dies der Wunsch von Bohland sei. Kevin Marquardt wird ebenfalls frühzeitig das Amt in Biebesheim antreten.
Während es für Biebesheim an den letzten beiden Spieltagen einzig um Punkte für die Statistik geht, kämpft der Klub von der Bergstraße weiterhin um den Klassenerhalt. Aktuell belegt das neue Team von Bohland den Abstiegsrelegationsrang. Da der SV Traisa nach der Saison seine Mannschaft aus der Kreisoberliga zurückzieht, ist ein direkter Abstieg nicht mehr möglich. Obwohl der bisherige Trainer Bilal Dag in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Trainer in Seeheim-Jugenheim tolle Arbeit leistete, entschieden sich die Verantwortlichen zu dem Wechsel auf der Trainerbank. Mit dem zukünftigen Trainer soll noch einmal für neuen Schwung gesorgt werden, um die erste Saison in der A-Liga seit 18 Jahren noch zu verhindern. Mit dem 5:0-Erfolg am Donnerstag gegen Genclerbirligi Bischofsheim hatte Bohland bereits einen erfolgreichen Einstand.
„Aufgrund der Verdienste von Chris in den vergangenen beiden Jahren haben wir dem Wechsel zugestimmt“, so Gewalt. Er zeigte Verständnis, dass Bohland zu seinem Heimatverein wechseln wollte. Gewalt rechnete ihm an, dass Bohland den Umbruch in Biebesheim in den zwei Jahren toll meisterte: „Er hat den Spaß zurück nach Biebesheim gebracht.“ Ein besonderer Beleg war für ihn die hohe Trainingsbeteiligung. „Wir hatten eine tolle Kameradschaft und es sind Freundschaften entstanden. Außer für Seeheim-Jugenheim hätte ich Biebesheim für keinen anderen Klub verlassen“, so Bohland.