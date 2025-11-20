Trainerwechsel bim SC Melle - interne Lösung gefunden

– Foto: Detlev Drobeck

Der SC Melle 03 hat die erste zentrale Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen: Robin Twyrdy wird zur neuen Saison Cheftrainer der 1. Herren. Der 32-Jährige ist aktuell verantwortlich für die 2. Mannschaft in der Bezirksliga und rückt auf.

Der aktuelle Trainer des Landesliga-Teams, Christoffer von Rekowski, hatte den Verantwortlichen zuvor mitgeteilt, dass er dem Verein nach dieser Saison aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Vorstand und sportliche Leitung betonen ausdrücklich, dass die Entscheidung in enger und sehr fairer Abstimmung getroffen wurde und man im besten Einvernehmen auseinandergeht. Mit der Beförderung Twyrdys setzt der Verein auf Kontinuität und interne Entwicklung. Der Club bezeichnet ihn als „absolute Wunschlösung“ – nicht nur aufgrund seiner bisherigen Arbeit, sondern auch wegen seiner starken Identifikation mit dem Verein. Schon sein Vater Roland war über Jahre hinweg Trainer beim Landesligisten und führte den Verein äußerst erfolgreich. Leider verstarb der langjährige Trainer im vergangenen Jahr und hinterließ eine bleibende Lücke im gesamten Verein.

Bis zum Sommer werden sowohl von Rekowski mit der 1. Mannschaft als auch Twyrdy mit der 2. Mannschaft ihre laufenden Aufgaben wie gewohnt fortführen. Beide Teams gehen mit voller Motivation in die verbleibenden Spiele, um die Saison bestmöglich abzuschließen. Der ehemalige Regionalliga-Spieler Robin Twyrdy übernahm die Zweitvertretung des SC Melle zur Saison 22/23 und stieg im zweiten Jahr in die Bezirksliga auf. Aktuell steht Melle in der Bezirksliga Weser-Ems fünf auf dem neunten Platz und damit im gesicherten Mittelfeld. Von Rekowski ist seit 2019 im Verein, agierte als spielender Co-Trainer und ist seit 24/25 in der Rolle des Cheftrainers. Aktuell liegt Melle auf dem sechsten Platz, kassierte erst zwei Niederlagen und ist auf Tuchfühlung zu Tabellenspitze.