Trainerwechsel beim Zörbiger FC: Ex-Verbandsliga-Coach übernimmt

Im Sommer 2022 hatte André Herrmann - zuvor in Diensten des Verbandsligisten SG Rot-Weiß Thalheim - den Landesklasse-Vertreter Zörbiger FC übernommen. In seiner Premierensaison landete er mit dem ZFC auf Rang sieben, in der vergangenen Spielzeit stand wie auch aktuell zur Winterpause der dritte Tabellenplatz zu Buche. Doch die Wege trennen sich nun.