Trainerwechsel beim VfR Moosthenning - Steinmeier übernimmt

Beim VfR Moosthenning stehen zur neuen Saison Veränderungen auf der Trainerbank an. Nach zwei erfolgreichen Jahren legen die bisherigen Verantwortlichen Andreas Haseneder und Fabio Lito ihr Amt nieder. Die beiden Eigengewächse führten den Verein nicht nur sportlich zurück in die Erfolgsspur, sondern hauchten auch zahlreichen Spielern neues Leben ein – eine Entwicklung, die es ermöglichte, wieder zwei schlagkräftige Mannschaften ins Rennen zu schicken. In der abgelaufenen Saison schrammte man nur denkbar knapp an der Relegation vorbei.



Für ihr großes Engagement und ihren Einsatz gebührt Andreas Haseneder und Fabio Lito großer Dank. Beide bleiben dem Verein als Spieler weiterhin erhalten.



Zur neuen Saison übernimmt nun Markus Steinmeier das Amt des Spielertrainers. Der 33-Jährige kommt vom SV Wendelskirchen und gilt als echter Glücksgriff für den VfR. In Moosthenning ist Steinmeier kein Unbekannter – sein Schwiegervater war über viele Jahre hinweg zweiter Vorstand des Vereins. Mit seiner Erfahrung und seinem fußballerischen Know-how soll er die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger fortführen.



Der VfR Moosthenning wünscht dem neuen Trainerteam und beiden Mannschaften eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.



Verlassen werden den Verein hingegen zwei Spieler: Alexander Kiermeier schließt sich dem SV Höcking an, während Denny Kosmowski künftig beim FC Dornach die zweite Mannschaft übernehmen wird. Auch ihnen wünscht der VfR sportlich wie persönlich alles Gute für ihre neuen Aufgaben.