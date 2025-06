Trainerwechsel beim VfR Moosthenning - Steinmeier neuer Spielercoach

Beim VfR Moosthenning stehen zur neuen Saison Veränderungen auf der Trainerbank an. Nach zwei erfolgreichen Jahren legen die bisherigen Verantwortlichen Andreas Haseneder und Fabio Lito ihr Amt nieder. Die beiden Eigengewächse führten den Verein nicht nur sportlich zurück in die Erfolgsspur, sondern hauchten auch zahlreichen Spielern neues Leben ein. Eine Entwicklung, die es ermöglichte, wieder zwei schlagkräftige Mannschaften ins Rennen zu schicken. In der abgelaufenen Saison schrammte man als Tabellendritter nur denkbar knapp an der Relegation vorbei.