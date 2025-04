Trainerwechsel beim VfL Willich ist schon verpufft

Die schwarze Serie des VfL Willich in der Gruppe 3 der Bezirksliga reißt nicht ab. Daran konnte auch der Trainerwechsel wenig ändern. Die abstiegsverdächtige Bilanz aus den vergangenen zwölf Spielen: zwei Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen. Natürlich lässt sich immer trefflich darüber diskutieren, ob die jüngste wie gegen Wickrath, in der Endphase zustande gekommen, verdient war oder nicht oder ob sie doch auch unglücklich war. Durch die Mithilfe der Neuwerker, die dem Nachbarn OSV Meerbusch mit einem 1:1 trotzten, steht jetzt die DJK Neuss-Gnadental ganz oben.

Zwei Treffer von Fynn Glutting, dem Mann auf der rechten Außenbahn, verdankt der SSV Grefrath in erster Linie den so wichtigen Erfolg beim Viertletzten Odenkirchen. Nach Lage der Dinge reichen drei weitere Punkte dem Team des kürzlich installierten Trainers Alexander Thamm aus, um aller Sorgen ledig zu sein. Dies trifft eher unerwartet auch auf Neuling SC St. Tönis II nach einem 3:3 im Derby beim CSV Marathon Krefeld zu. Da zeigte die Truppe um den wieder erfolgreichen Youngster Philipp Horster erneut beste Moral.

Meister in der Gruppe 4 ist der SV Viktoria Goch. Damit war nach dem tollen Lauf in der Vergangenheit zu rechnen. Daran ändert auch kaum etwas, dass die Elf von Trainer Daniel Beine erst in der Nachspielzeit durch den gerade eingewechselten Maximilian Fuchs zum Primus wurde. Im Rennen um Platz zwei war der personell aus dem letzten Loch pfeifende VfL Tönisberg, der in Pfalzdorf durch ein Tor des Ex-St.- Tönisers Cihan Mustafa Rüzgar die Oberhand behielt, der große Gewinner. Neukirchen-Vluyn, Asterlagen, Rindern und Kevelaer patzten.

Knapp an einer Blamage vorbei schrammte der im Abstiegskampf um jeden Zähler verlegene TSV Bockum vorbei. Erst ganz am Ende kam es zum Erfolg beim Absteiger SV Hönnepel-Niedermörmter, der dicht vor seinem zweiten kleinen Erfolgserlebnis stand. Tabellarisch noch ohne Auswirkungen bleibt die Niederlage des VfB Uerdingen gegen die DJK Twisteden.