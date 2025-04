Trainerwechsel beim VfL Willich: Glasmacher übernimmt bis Saisonende

Schon am letzten Spieltag beim Sieg gegen die Red Stars aus Mönchengladbach und davor beim Spiel gegen den 1.FC Mönchengladbach übernahm Roland Glasmacher die Verantwortung an der Seitenlinie. In der Woche vor dem Spiel fiel die Entscheidung den gemeinsamen Weg mit Trainer Dennis Krause nicht weiterzugehen. Die sportliche Situation und die unterschiedlichen Ansätze zur zukünftigen Ausrichtung waren die Gründe dafür.

Aktuell verbleiben noch weitere sechs Spiele in der Saison, in denen die Mannschaft versucht den Klassenerhalt zu schaffen.