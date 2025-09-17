Trainerwechsel beim VfL

Beim VfL Mansbach ist es nach nur wenigen Monaten zu einer überraschenden Trennung gekommen. Wie die Osthessen-Zeitung berichtet, haben sich die Verantwortlichen des A-Ligisten entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer David Urff zu beenden. Der 39-Jährige hatte erst im Sommer das Amt übernommen, nachdem die Spielgemeinschaft FSG Hohenroda kurzfristig auseinandergegangen war. Mit einem neu zusammengestellten Team gelang ihm auf Anhieb der Aufstieg in die A-Liga Mitte.

Sportlich verlief die laufende Saison jedoch ernüchternd. Nach acht Spieltagen steht der VfL mit lediglich einem Sieg und zwei Unentschieden bei fünf Niederlagen auf dem vorletzten Platz. Der Verein zog daher die Konsequenzen und entband Urff von seinen Aufgaben.

Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Frank Mosebach die Verantwortung an der Seitenlinie. Ziel ist es, die Mannschaft zu stabilisieren und im Kampf um den Klassenerhalt wieder in die Spur zu bringen.