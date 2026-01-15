Trainerwechsel beim VfB Grün-Weiß

Marcel Pfreimer hat sein Amt als Interimstrainer übergeben. „Pfreimi“ war im vergangenen Sommer kurzfristig eingesprungen, nachdem die Trainersuche zunächst ohne Ergebnis geblieben war, und stellte sich in einer herausfordernden Phase in den Dienst des Vereins.

Der VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt bedankt sich herzlich für seinen großen Einsatz, die investierte Zeit und die Energie, mit der er die Mannschaft geführt und begleitet hat. Sein Engagement und seine Verlässlichkeit waren in dieser Übergangszeit von enormem Wert.

Gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel: Mit Johannes Müller übernimmt ab sofort ein neuer Cheftrainer die Verantwortung. Müller war zuvor als Trainer der zweiten Männermannschaft tätig und ist mit dem Verein, den Strukturen und den Abläufen bestens vertraut. Diese Voraussetzungen sollen ihm den Einstieg erleichtern und für Kontinuität sorgen.