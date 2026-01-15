Trainerwechsel beim VfB Grün-Weiß

Marcel Pfreimer hat sein Amt als Interimstrainer übergeben. „Pfreimi“ war im vergangenen Sommer kurzfristig eingesprungen, nachdem die Trainersuche zunächst ohne Ergebnis geblieben war, und stellte sich in einer herausfordernden Phase in den Dienst des Vereins.
Der VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt bedankt sich herzlich für seinen großen Einsatz, die investierte Zeit und die Energie, mit der er die Mannschaft geführt und begleitet hat. Sein Engagement und seine Verlässlichkeit waren in dieser Übergangszeit von enormem Wert.
Gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel: Mit Johannes Müller übernimmt ab sofort ein neuer Cheftrainer die Verantwortung. Müller war zuvor als Trainer der zweiten Männermannschaft tätig und ist mit dem Verein, den Strukturen und den Abläufen bestens vertraut. Diese Voraussetzungen sollen ihm den Einstieg erleichtern und für Kontinuität sorgen.
Der VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt wünscht Johannes Müller viel Erfolg, ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen und zahlreiche positive sowie erfolgreiche Momente mit dem Team.
Durch den Wechsel von Johannes Müller in den Verantwortungsbereich der ersten Mannschaft ist der VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt nun auf der Suche nach einem neuen Trainer für die zweite Männermannschaft. Gesucht wird eine engagierte und motivierte Persönlichkeit, die mit Leidenschaft, Teamgeist und Herzblut die Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben möchte. Interessierte Trainer sind herzlich eingeladen, sich zu melden.