Trainerwechsel beim Verbandsligisten: Ein Einschnitt mit Signalwirkung

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Beim SV Pastow endet nach der Saison 2025/2026 eine lange und prägende Ära. Heiner Bittorf gibt sein Amt als Cheftrainer der Verbandsligamannschaft ab. Sein Nachfolger steht bereits fest: Christopher Kaminski wird zur neuen Saison die Verantwortung übernehmen. Die Entscheidung markiert einen tiefen Einschnitt für einen Klub, der sich in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern unter Bittorf zu einer Spitzenmannschaft entwickelt hat.

Abschied nach neun Jahren Mit dem Ende der Saison 2025/2026 wird Heiner Bittorf seine Tätigkeit als Cheftrainer der Verbandsligamannschaft des SV Pastow beenden. Der Verein teilt mit, dass der Trainer in Zukunft mehr Zeit mit seinen beiden kleinen Kindern verbringen möchte. Damit geht in Pastow eine Zusammenarbeit zu Ende, die den Klub über Jahre hinweg geprägt hat und sportlich mit einer bemerkenswerten Konstanz verbunden war.

Eine Mannschaft an die Spitze geführt Der Verein hebt hervor, dass Heiner Bittorf das Verbandsliga-Team in seiner Amtszeit mit viel Enthusiasmus und akribischer Arbeit zu einer Spitzenmannschaft der höchsten Amateurliga Mecklenburg-Vorpommerns entwickelt hat. Diese Entwicklung lässt sich auch an den Ergebnissen festmachen, die der Klub in dieser Zeit erreichte. Zu den herausragenden Erfolgen zählen Platz zwei in der Verbandsliga-Meisterschaft im Jahr 2019 und der Einzug ins Landespokalfinale 2025.

Ein früher Beginn mit großer Verantwortung Im Jahr 2016 erhielt Heiner Bittorf im Alter von 27 Jahren das Vertrauen des Vereins für diese wichtige Aufgabe. Nach Vereinsangaben war er damit der jüngste Verbandsligatrainer in Mecklenburg-Vorpommern. Es war ein früher Einstieg in eine verantwortungsvolle Position – und der Beginn einer langen Phase, in der sich die Mannschaft im oberen Bereich der höchsten Amateurliga des Bundeslandes etablierte.

Viele Spiele, viele Spuren

Bisher stand Heiner Bittorf in rund 270 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Diese Zahl unterstreicht die Dauer und das Gewicht seiner Arbeit in Pastow. Über Jahre hinweg war er das Gesicht der Mannschaft an der Linie, verantwortlich für einen Weg, der den SV Pastow sportlich in eine starke Position brachte. Die Vereinsmitteilung verbindet den Abschied daher auch mit dem Wunsch nach einer erfolgreichen Rückrunde zum Abschluss der Zusammenarbeit.

Die Gegenwart spricht für Pastow

Auch der Blick auf die derzeitige Tabelle der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern 2025/2026 zeigt, in welchem Bereich sich der SV Pastow bewegt. Nach 16 Spielen steht die Mannschaft mit 9 Siegen, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen bei 31 Punkten auf Rang vier. Das Torverhältnis von 46:23 belegt sowohl offensive Stärke als auch Stabilität. Vor Pastow liegen nur der FC Mecklenburg Schwerin mit 44 Punkten, der 1. FC Neubrandenburg 04 mit 38 Punkten und der Malchower SV 90 mit 37 Punkten. Hinter Pastow folgen der FSV Kühlungsborn mit 28 Punkten und Greifswalder FC II mit 26 Punkten. Die Tabelle bestätigt damit den Anspruch, den sich der Klub unter Heiner Bittorf erarbeitet hat.

Der Nachfolger steht bereit

Mit Beginn der Saison 2026/2027 wird Christopher Kaminski die Verantwortung für die Verbandsliga-Mannschaft übernehmen. Bislang ist er Cheftrainer der Landesklassen-Vertretung des Vereins. Der Wechsel kommt also aus den eigenen Reihen. Der SV Pastow setzt damit auf eine interne Lösung und auf einen Trainer, der den Klub bereits kennt. Das deutet auf Kontinuität in einem Moment hin, in dem gleichzeitig ein bedeutender personeller Umbruch erfolgt.

Auch im Trainerteam gibt es Bewegung

Nicht nur auf der Position des Cheftrainers wird sich etwas ändern. Der bisherige Co-Trainer der 2. Männer, Max Paetzold, rückt ebenfalls in das Trainerteam der 1. Mannschaft auf. Dort wird er gemeinsam mit Torsten Kussin und Tom Bockholt als Co-Trainer arbeiten. So erhält die künftige sportliche Leitung des Verbandsliga-Teams ein klares Gesicht. Der Verein hat die Weichen früh gestellt und die Struktur für die neue Saison bereits benannt.

Ein Ende mit Gewicht, ein Anfang mit Erwartung

Für den SV Pastow ist dieser Trainerwechsel mehr als eine Personalie. Viele Jahre prägen einen Verein, eine Mannschaft und ihr Umfeld. Wenn ein Trainer nach rund 270 Pflichtspielen geht, endet ein bedeutender Abschnitt. Zugleich beginnt mit Christopher Kaminski eine neue Phase, in der die Mannschaft ihren Platz in der Spitzengruppe der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern behaupten soll. Die Ausgangslage dafür ist stark. Gerade deshalb bekommt dieser Wechsel besondere Wucht.