Trainerwechsel beim TV Wallau

Der TV Wallau hat Marc Diehl von seinen Aufgaben als Trainer der ersten Mannschaft entbunden. Dazu hat sich der Abteilungsvorstand nach dem Spiel gegen den SV 09 Hofheim entschlossen. Nach fünf Spielen steht der TVW mit null Punkten und null erzielten Toren am Tabellenende der Kreisliga A. Der ernüchternde Saisonstart sei aber nicht der Grund für die Trennung gewesen. Schließlich sei angesichts des sommerlichen Umbruchs im Kader mit zahlreichen Abgängen und überwiegend Neuzugängen aus der eigenen A-Jugend ohnehin jedem im Verein klar, wie schwer die Mission Klassenerhalt in diese A-Liga-Saison werden dürfte, führt Abteilungsleiter Maurice Jung an.

Jung ergänzt: "Marc hat hohe fachliche Qualitäten als Trainer, davon sind wir auch weiter überzeugt. Wir sind jedoch nach einer Analyse der ersten Saisonphase zu der Erkenntnis gelangt, dass unser Team in der aktuellen Situation einen neuen Impuls und eine andere Herangehensweise benötigt. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, auch wenn er uns nicht leicht gefallen ist."