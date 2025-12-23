Trainerwechsel beim TV Donnern

Der TV Donnern geht mit einem neuen Trainer ins Jahr 2026.
Sportlich sieht es derzeit nicht rosig aus beim TV Donnern. In der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd belegt das Team den 14. Platz und hält somit die Rote Laterne. Mit sieben Punkten ist die Mannschaft punktgleich mit der Bezirksligareserve des MTV Bokel, hat aber nur einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer.
Im Allianz-NMS-Blank Cup konnte TuS Eiche Stinstedt im Elfmeterschiessen bezwungen werden, doch gegen den TSV Lamstedt II scheiterte Donnern vom Punkt und schied aus. Nun gibt es eine Veränderung auf dem Trainerposten. Sascha Hackauf räumt seinen Platz an der Seitenlinie und wird nur noch als Spieler für den TVD auflaufen.
Ab Januar wird Sven Schmiedel die Mannschaft übernehmen. Der 43-Jährige war zuletzt Spielertrainer bei der zweiten Mannschaft des OSC Bremerhaven in der Kreisliga Bremerhaven. Zudem läuft er für die U32 und Ü40 des TV Donnern auf. In dieser Saison bestritt der Torhüter drei Spiele für die 1. Herren.
Seinen ersten Auftritt unter neuem Coach hat der TV Donnern beim Theodor-Meineke Turnier in Loxstedt am 10/11. Januar.
Restprogramm TV Donnern
16. Spieltag: (A) TSV Düring (12.)
17. Spieltag: (A) TSV Stotel II (11.)
18. Spieltag: (H) SG Blau-Weiss Stubben (4.)
15. Spieltag: (H) SG FAW II (10.)
19. Spieltag: (A) MTV Bokel II (13.)
20. Spieltag: (H) TSV Debstedt (3.)
21. Spieltag: (A) TSV Nesse (9.)
22. Spieltag: (H) SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (5.)
23. Spieltag: (A) FC Lune II (8.)
24. Spieltag: (H) SG WDB (2.)
25. Spieltag: (H) TV Langen II (7.)
26. Spieltag: (H) FC Hagen/Uthlede III (1.)