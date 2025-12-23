Trainerwechsel beim TV Donnern

Sportlich sieht es derzeit nicht rosig aus beim TV Donnern. In der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd belegt das Team den 14. Platz und hält somit die Rote Laterne. Mit sieben Punkten ist die Mannschaft punktgleich mit der Bezirksligareserve des MTV Bokel, hat aber nur einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer.

Im Allianz-NMS-Blank Cup konnte TuS Eiche Stinstedt im Elfmeterschiessen bezwungen werden, doch gegen den TSV Lamstedt II scheiterte Donnern vom Punkt und schied aus. Nun gibt es eine Veränderung auf dem Trainerposten. Sascha Hackauf räumt seinen Platz an der Seitenlinie und wird nur noch als Spieler für den TVD auflaufen.