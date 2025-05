Trainerwechsel beim TuS Lörrach-Stetten: Müller übergibt an Duo

Beim TuS Lörrach-Stetten kommt es zur neuen Saison zu Veränderungen auf den Trainerpositionen. "Sascha Müller wird künftig kürzertreten und sich seinen Aufgaben in der Vorstandschaft widmen", teilte der Bezirksligist mit. So können er sich die Zeit frei einteilen und sei nicht gebunden, verweist der Verein darauf, dass Müller "beruflich und privat sehr stark eingespannt ist". Ebenso verhalte es sich bei Co-Trainer Servet Ay-Güven, "er ist schon länger beruflich und privat sehr eingebunden und bat uns schon mehrmals darum, einen Nachfolger zu finden. Beide haben enorm viel bewegt in den letzten Jahren beim TuS und wir sind ihnen sehr dankbar", so TuS-Sportchef Franco Viteritti.

Müller (45) hat in den vergangenen elf Jahren mehrheitlich das Stettener Traineramt inne gehabt, 2023 führte er den TuS zur Meisterschaft in der Kreisliga A West und damit zurück in die Bezirksliga. Darüber hinaus lief der frühere Verbandsliga-Kicker zuletzt immer wieder helfsweise selbst auf. Ay-Güven (38) fungiert seit 2022 als Co-Trainer des TuS.