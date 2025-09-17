Trainerwechsel beim TuS Borgloh

Der TuS Borgloh hat sich vom Trainer der Ersten Herrenmannschaft, Metin Ograk, getrennt. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, weil wir Metin als ehrlichen, gradlinigen und empathischen Menschen kennengelernt haben, der über hohe Fußball-Kompentenz verfügt.

Allein, es fehlte in den vergangenen Wochen der sportliche Erfolg. Die Aufbruchstimmung, die sich der Verein zum Neustart in der 1.Kreisklasse erhofft hatte, hat sich nicht eingestellt.

Wir danken Metin für sein überragendes Engagement und seine Bereitschaft, die Mannschaft durch eine wirklich schwere Zeit zu führen. Er hat nie den Kopf hängen lassen, sondern hochengagiert nach Lösungen gesucht.