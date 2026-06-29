Trainerwechsel beim TSV Sulzbach: Bernd Chybiak übernimmt

Nach einer intensiven Suche freuen wir uns, unseren neuen Trainer für die Saison 2026/2027 vorstellen zu können: Bernd Chybiak übernimmt ab sofort die Verantwortung an der Seitenlinie unserer ersten Mannschaft.
Mit Bernd konnten wir einen erfahrenen Trainer gewinnen, der bereits bei verschiedenen Vereinen erfolgreich gearbeitet hat und viel Erfahrung mitbringt. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den richtigen Mann für unsere Mannschaft gefunden haben und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.
Bevor wir den Blick nach vorne richten, möchten wir uns nochmal herzlich bei unserem bisherigen Trainerteam, Carsten und Rico, für die vergangenen Jahre bedanken. Nachdem Carsten das Amt am Ende der letzten Saison niederlegte, bleibt Rico uns weiterhin als Spieler erhalten und unterstützt uns Verantwortliche im Spielausschuss.
Jetzt freuen wir uns auf die kommende Saison und darauf, gemeinsam mit Bernd ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir wünschen ihm einen guten Start, viel Erfolg und eine erfolgreiche Saison 2026/2027.
Herzlich willkommen beim TSV, Bernd! 💚🤍