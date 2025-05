Trainerwechsel beim TSV Stelle: Matuszczak hört zum Saisonende auf

Gegenüber FuPa erklärte Matuszczak seinen Entschluss: „Ich bin mittlerweile viele Jahre im Amt. In dieser Zeit hat sich auch bei mir privat einiges geändert. Arbeit, Nachwuchs etc. Mir fehlt seit längerem einfach die Zeit, um den Trainerposten weiter zu betreiben.“ Im Vordergrund steht für ihn künftig die Familie. Zudem wolle er in seiner Freizeit auch andere Sportarten ausüben, wie er betonte.

Matuszczak hat die Mannschaft über einen langen Zeitraum hinweg betreut und mitgeprägt. Der TSV Stelle spielte unter seiner Leitung fast konstant in der Landesliga und konnte sich zuletzt durch eine starke Serie auch für die kommende Spielzeit den Klassenerhalt sichern. Noch vor wenigen Wochen war der Ligaverbleib ungewiss, doch mit drei Siegen in Folge hat sich das Team ins sichere Mittelfeld geschossen. Damit steht fest: Der TSV Stelle wird auch in der Saison 2024/25 in der Landesliga spielen.