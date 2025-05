Trainerwechsel beim TSV Ottobeuren

Bereits von 2017 bis zum coronabedingten Saisonabbruch 2020 hatte der Inhaber der A-Lizenz an der Seitenlinie am Ottobeurer Galgenberg das Sagen und feierte mit den Schwarz/Gelben 2019 den Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

„Mit Knuth haben wir einen ausgesprochenen Fachmann mit besten Qualifikationen und einem Netzwerk in der Region gewonnen und sind uns sicher, unsere kurz bzw. mittelfristigen Ziele zu erreichen“, wird Ottobeurens sportlicher Leiter Emanuel Hoffmann zitiert.