Trainerwechsel beim TSV Neuried: Christian Rockmeier übernimmt Fußballerinnen Ohne Zielvorgabe in die Rückrunde

Neuried – Der 35-jährige Münchner, der bis zur Winterpause als Jugendtrainer beim TSV Gräfelfing tätig war, startet mit seinem neuen Team am 30. Januar in die Wintervorbereitung.

Rockmeier ist bereits der dritte Cheftrainer in dieser Saison bei den Neurieder Fußballerinnen. Nach dem Abschied von Florian Adam am Ende der auf Platz vier abgeschlossenen Saison 2021/22 hatte zunächst Helmut Mayerhofer das Team übernommen. Noch während der Sommervorbereitung trat der neue Coach aber aus persönlichen Gründen zurück. Kurz vor dem Saisonstart musste eine schnelle Lösung her. Aufstiegstrainer Josip Hrgovic kehrte, unterstützt von Stefan Heller, auf die Trainerbank zurück. Bereits im November gab dann aber auch Hrgovic, der parallel noch die Herren I und die A-Jugend trainierte, das Traineramt wieder ab (wir berichteten).

Nicht nur neben dem Platz gab es im vergangenen Halbjahr einige Wechsel, sondern auch auf dem Feld. Nach dem Ausfall von Torhüterin Hanna Lenge mussten mit Stefanie Oberst und Dina Kühne in vier von neun Saisonspielen Feldspielerinnen zwischen den Pfosten aushelfen. Mit der spielenden Co-Trainerin Emma Zielinski fiel zudem eine wichtige Spielerin während der kompletten Spielzeit aus privaten Gründen aus. Mit den Verletzungen von Leistungsträgerinnen wie Cäcilia Detsch oder Jennifer Heller kamen noch weitere Ausfälle hinzu. Das finale Spiel vor der Winterpause musste wegen des Personalmangels sogar verschoben werden.

In Anbetracht dieser schwierigen Umstände spielen die Neuriederinnen bisher zwar keine überragende, aber immerhin eine ordentliche Saison. Nach neun von 22 Spielen rangieren sie mit 15 Punkten auf Rang sechs der aus zwölf Mannschaften bestehenden Liga. Der Rückstand auf Tabellenführer FSV Höhenrain, der bereits ein Spiel mehr absolviert hat, beträgt fünf Punkte.

Die Mannschaft erwies sich bisher als Wundertüte. Nach einer schwierigen Vorbereitung mit nur zwei Testspielen mussten die Grün-Weißen fast ohne Spielpraxis starten. Prompt ging der Pflichtspielauftakt gegen den FC Langengeisling mit 1:2 verloren. Es folgten viele Aufs und Abs. So gewannen die Neuriederinnen etwa kurz vor der Winterpause gegen die Spitzenteams SV RW Überacker (6:0) und BCF Wolfratshausen (4:3). Eine Woche später verloren sie aber ersatzgeschwächt beim Drittletzten, MTV Dießen, überraschend mit 2:4 und verpassten so eine bessere Ausgangsposition für die Frühjahrsrunde.

Auf ein tabellarisches Ziel möchte Rockmeier sich im nächsten halben Jahr aber ohnehin nicht festlegen. „Dafür kenne ich die Mannschaft noch zu wenig“, sagt der neue Trainer. Er hat sich für die kommenden Monate vorgenommen, das Team „taktisch, spielerisch und körperlich“ weiterzuentwickeln. (Tobias Empl)

Bilanz zur Winterpause

Ausgegebenes Saisonziel: nicht festgelegt

Ziel für die restliche Saison: Weiterentwicklung der Mannschaft

Beste Torschützin: Erin Aboelnour (sechs Tore)

Tabelle Bezirksoberliga Oberbayern

1. FSV Höhenrain 10 15: 9 20