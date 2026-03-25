Trainerwechsel beim TSV Krumbach: Eder übernimmt

Beim TSV 1863 Krumbach kommt es zu einem Trainerwechsel: Marcus Eder, zuletzt beim SV Schöneberg tätig, übernimmt das Traineramt und tritt damit die Nachfolge von Markus Blösch an. Eder leitete bereits das gestrige Training und stand damit erstmals in der Verantwortung auf dem Platz.

Nach Informationen hat sich die Abteilungsleitung und Trainer Markus Blösch einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt. Die Zusammenarbeit endet somit im gegenseitigen Einvernehmen und ohne öffentliche Differenzen.