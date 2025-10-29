Trainerwechsel beim TSV Gnarrenburg zum Saisonende

Beim TSV Gnarrenburg steht zur kommenden Spielzeit ein Wechsel auf der Trainerbank an. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, wird Jannis Lemmermann seine Tätigkeit als Trainer der ersten Herrenmannschaft nach der laufenden Saison beenden.

Die Trennung erfolgte nach einem gemeinsamen Gespräch zwischen den Vereinsverantwortlichen Fabian Tietjen und Dieter Lemmermann sowie dem Trainer selbst. Auf dem Instagram-Kanal des TSV Gnarrenburg heißt es dazu: „Wir hatten ein sehr ehrliches und offenes Gespräch mit Jannis. Dabei war es unser Bestreben die Arbeit mit ihm weiter fortzuführen, denn wir sind von dem Weg überzeugt und standen einer Verlängerung offen gegenüber. Jannis hat sich jedoch leider anders entschieden. Diese Entscheidung akzeptieren und respektieren wir. Wir danken Jannis schon jetzt für die Zeit an der Dahldorfer Straße. Wir haben ihn stets als höchst zuverlässigen und organisierten Trainer wahrgenommen. Sein Fachwissen ist sehr groß, was sich insbesondere auch in den Trainingsinhalten widerspiegelt. Wir wünschen Jannis für den Rest der Saison immer ein glückliches Händchen und viel Erfolg. Für seine persönliche Zukunft alles Gute!"

Auch Jannis Lemmermann äußerte sich auf Instagram zu seinem Entschluss: „Für das Vertrauen der Verantwortlichen des TSV in meine Arbeit bin ich sehr dankbar. Ich vertrete jedoch die Überzeugung, dass nach drei bis vier Spielzeiten sowohl für eine Mannschaft, als auch den Trainer, neue Reize wichtig und für die Entwicklung förderlich sind. Nach langen Überlegungen ist in mir die Entscheidung gereift, dass nach dieser Saison der richtige Zeitpunkt für meinen Abschied gekommen ist. Nach dann zuletzt vier intensiven und aufreibenden Jahren, davon drei beim TSV Gnarrenburg, plane ich eine Pause vom alltäglichen Fußball-Geschehen einzulegen. Ans nahende Ende will ich nun aber noch gar keine weiteren Gedanken verschwenden. Wir haben uns intern mit der Mannschaft vor Saisonbeginn Ziele gesteckt. Um diese gemeinsam zu erreichen, werde ich bis zum letzten Tag alles mir Mögliche in die Waagschale werfen. Darauf kann sich meine Mannschaft verlassen."

Der TSV Gnarrenburg, derzeit Tabellendritter der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord, arbeitet laut Vereinsangaben bereits an einer Nachfolgelösung für den Trainerposten.