Trainerwechsel beim TSV 05 Remsfeld

Der TSV 05 Remsfeld geht mit einem neuen Cheftrainer in die kommende Saison: Philipp Miletzki tritt die Nachfolge von Boris Freund an, der aus persönlichen Gründen kürzertritt. Der Verein bedankt sich herzlich bei Freund, der mit einer starken Rückrunde maßgeblich zum Klassenerhalt in der A-Liga beigetragen hat.