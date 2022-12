Trainerwechsel beim SV Wagenschwend im Sommer 2023

Die Verantwortlichen des SV Wagenschwend und des VfR Scheidental haben gemeinsam die sportlichen Weichen für die Saison 2023-24 gestellt. Luca Di Paolo wird als Chefcoach das Kreisligateam ab Sommer 2023 trainieren. Mit Di Paolo hat man einen alten Bekannten engagiert, denn bereits 2000-2004 trat der damals 25jährige sein erstes Spieltertraineramt beim damaligen A-Ligisten im Winterhauch an. In der Zwischenzeit hat sich auf beiden Seiten einiges getan. Di Paolo, mittlerweile Inhaber der B-Lizenz und Absolvent zahlreicher DFB-Fortbildungen, bringt für seine neue Aufgabe viel Erfahrung mit. „Sowohl im Herrenfußball als auch im Jugendbereich war Luca in den letzten Jahren sehr aktiv. Diese Erfahrungen kann er bei uns gut einbringen, um unsere jungen Nachwuchsspieler ins Team zu integrieren“, berichtet Christoph Schäfer, Spielausschussvorsitzender des SVW. „In den Gesprächen hat Luca uns mit seiner Fachkompetenz und seiner Begeisterung für den Fußball überzeugt. Auch sein besonderes Augenmerk auf Teamgeist und Kameradschaft passen sehr gut zu unseren Vorstellungen“, so Schäfer weiter. Die Zusammensetzung des Trainerteams für die I.+II. Mannschaft des VfR und SVW wird in den nächsten Wochen besprochen.