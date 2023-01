Trainerwechsel beim SV Vorst

Trainerwechsel mit sofortiger Wirkung beim SV Vorst

Bei so einer Nachricht im Winter denkt man immer erst am sportlichen Misserfolg und Rausschmiss.

Das ist hier jedoch nicht der Fall! Nach zweieinhalb Jahren im Traineramt verlässt Johannes Dahms aus eigenem Wunsch den SV Vorst und schließt sich ab sofort dem Viertligisten 1. FC Bocholt an. Hier war Johannes Dahms schon seit Sommer 2022 als Athletiktrainer tätig. In der Funktion als Co-Trainer wird er nun Cheftrainer Sven Schuchardt unterstützen.



Wir bedanken uns bei Johannes Dahms für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen Johannes alles Gute für die neuen Aufgaben beim 1. FC Bocholt.



Nachfolger in Vorst wird Co-Trainer Marcel Fischbach. Marcel ist ein Vorster Urgestein und schaffte damals den Aufstieg in die Bezirksliga und kennt den Verein in und auswendig.

Wir wünschen auch Marcel Fischbach alles Gute als neuen Cheftrainer beim SV Vorst.