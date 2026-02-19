Trainerwechsel beim SV Union Ritzerfeld zur Saison 2026/2027

SV Union Ritzerfeld stellt zur kommenden Saison die Weichen auf der Trainerposition neu.



Unser aktueller Trainer Michael Ernst wird den Verein zum Ende der laufenden Saison auf eigenen Wunsch hin verlassen. Michael hatte ursprünglich für ein Jahr zugesagt und sich anschließend, weil ihm Mannschaft und Verein sehr ans Herz gewachsen sind, bereit erklärt, ein weiteres Jahr anzuhängen. Für dieses außergewöhnliche Engagement sind wir ihm sehr dankbar.

Nun möchte Michael sich künftig wieder mehr Zeit für seine Familie und seinen Beruf nehmen. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen hervorragenden Fachmann, sondern vor allem auch einen großartigen Menschen, der die Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickelt hat. Wir bedanken uns bereits jetzt ausdrücklich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Arbeit für unseren Verein.

Zur neuen Saison übernimmt Sascha Mensch das Traineramt beim SV Union Ritzerfeld. Mit Sascha standen wir frühzeitig in Kontakt und freuen uns sehr, dass wir ihn für unser Projekt gewinnen konnten. Er wird zum Saisonende den SC Selfkant verlassen und seine neue Aufgabe bei uns antreten.

Trotz mehrerer Anfragen anderer Vereine hat sich Sascha bewusst für uns entschieden - ein starkes Zeichen für unsere gemeinsame Perspektive. Als Trainer bringt er hohe fachliche Kompetenz mit, zudem verfügt er durch seine höherklassige Spielerkarriere über umfangreiches Fachwissen und Erfahrung. Auch auf menschlicher Ebene hat er uns von Beginn an überzeugt. Herzlich Willkommen bei der Union!

Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft bereits auf Hochtouren, und wir blicken voller Zuversicht auf die zukünftige Zusammenarbeit.