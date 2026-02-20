Trainerwechsel beim SV Union Ritzerfeld zur neuen Saison

Der SV Union Ritzerfeld, aktuell Tabellenfünfter der Kreisliga B1 Aachen, stellt zur kommenden Spielzeit die Weichen auf der Trainerposition neu.
Der aktuelle Trainer Michael Ernst wird den Verein zum Ende der laufenden Saison auf eigenen Wunsch verlassen. Ernst war ursprünglich für ein Jahr verpflichtet worden, verlängerte sein Engagement jedoch aufgrund der engen Bindung zu Mannschaft und Verein um ein weiteres Jahr. Der Verein betont die Dankbarkeit für diesen Einsatz. Zukünftig möchte sich Ernst verstärkt seinem Beruf und seiner Familie widmen. Vonseiten des Vereins wird er sowohl als fachlich kompetenter Trainer als auch als Führungspersönlichkeit geschätzt, die das Team sportlich wie menschlich weiterentwickelt hat.
Als Nachfolger wurde Sascha Mensch präsentiert. Die Verantwortlichen des SV Union Ritzerfeld standen frühzeitig mit ihm in Kontakt und konnten ihn für die sportliche Neuausrichtung gewinnen. Mensch wechselt zum Saisonende vom SC Selfkant nach Ritzerfeld.
Trotz Anfragen anderer Vereine entschied sich Mensch bewusst für den B-Ligisten. Er bringt neben seiner fachlichen Kompetenz als Trainer auch umfangreiche Erfahrungen aus seiner aktiven Zeit als höherklassiger Spieler mit. Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugte er die Vereinsführung auch auf menschlicher Ebene.
Die Planungen für den Kader der neuen Spielzeit laufen bereits. Der Verein blickt der zukünftigen Zusammenarbeit und der weiteren sportlichen Entwicklung zuversichtlich entgegen.