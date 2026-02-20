Trainerwechsel beim SV Union Ritzerfeld zur neuen Saison

Trotz Anfragen anderer Vereine entschied sich Mensch bewusst für den B-Ligisten. Er bringt neben seiner fachlichen Kompetenz als Trainer auch umfangreiche Erfahrungen aus seiner aktiven Zeit als höherklassiger Spieler mit. Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugte er die Vereinsführung auch auf menschlicher Ebene.

Ausblick auf die kommende Saison

Die Planungen für den Kader der neuen Spielzeit laufen bereits. Der Verein blickt der zukünftigen Zusammenarbeit und der weiteren sportlichen Entwicklung zuversichtlich entgegen.