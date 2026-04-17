Trainerwechsel beim SV Schierstein 13

Michael Taesler ist nicht mehr Trainer beim SV Schierstein 13. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Michael Taesler, erst Ende 2025 nach dem Rücktritt von Dennis Schneider verpflichtet, ist nicht mehr länger Trainer des SV Schierstein 13. Das machte der Wiesbadener A-Ligist jetzt publik. Zuletzt waren die noch um den Klassenerhalt kämpfenden Schiersteiner zwar auswärts bei Schlusslicht FC Albania mit 1:6 baden gegangen, doch nach dem Restrundenstart überzeugte Taesler eigentlich mit einer positiven Bilanz.

So zeigte der Trend mit drei Siegen aus vier Spielen unbestritten nach oben. Mit dem SV Erbenheim II, dem FC Bierstadt II und dem FC Naurod II wurden direkte Konkurrenten im Keller geschlagen. Laut dem zweiten Vorsitzenden Jesco Bonello hatte die Trennung von Taesler allerdings wenig mit den jüngsten Ergebnissen zu tun: „Wir haben festgestellt, dass wir hinsichtlich der Zukunft sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Entsprechend wollten wir uns lieber jetzt schon trennen, um die Weichen zu stellen. So können wir auch im Abstiegskampf noch mal einen neuen Impuls setzen, den wir ebenso als notwendig erachten. Es hat natürlich oberste Priorität für uns, dass wir in der A-Liga bleiben und das ist noch lange nicht sicher. Es gibt kein böses Blut. Wir bedanken uns für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm alles Gute.“

Taesler selbst sah seinen Rauswurf nicht kommen: „Der Verein hat mich freigestellt. Für viele Spieler, meinen Co-Trainer und natürlich mich selbst kam das doch sehr überraschend. Der Vorstand wollte Disziplin. Jetzt haben sie das größtenteils und rudern leider zurück, obwohl sportlich alles im grünen Bereich liegt.“ Zu den konkreteren Hintergründen äußerten sich beide Seiten nicht.

Necati Celik, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, rückt nun auf und übernimmt das A-Liga-Team. Celik trainiert die Reserve der 13er seit der Saison 2023/24, führte seine Truppe gleich im ersten Jahr zum Aufstieg und mischt in dieser Saison auch in der C-Liga oben mit. „Er wird nur bis zum Sommer übernehmen. Necati möchte anschließend wieder in die Zweite zurückkehren. Parallel begeben wir uns deshalb jetzt auf Trainersuche“, erklärt Bonello. In der Zweiten übernimmt dafür der bisherige Kapitän Benjamin Erben. Beweisen darf sich Celik gleich im wichtigen Duell gegen Schwarz-Weiß Wiesbaden am kommenden Sonntag (15 Uhr, in Schierstein).





