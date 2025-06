Trainerwechsel beim SV Schelsen: Niebel trotz Zusage zum 1. FC-Süd

"Leider hat sich unser geplanter Trainer Chris Niebel am gestrigen Tag und somit mehr als kurzfristig gegen den SV Schelsen entschieden – trotz vorheriger Zusage, die zuletzt noch am vorigen Donnerstagabend erfolgte", ärgerte sich Schelsens Fußballabteilungsleiter Reimund Esser am Dienstag. "Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, kurz vor Beginn der Vorbereitung, ist diese Entscheidung für uns absolut unverständlich. Chris hat zwar gesagt, dass er sich eine Option freihalten möchte, falls ein tolles Angebot kommen sollte. Anderthalb Wochen vor dem Start der Vorbereitung ist dies aber nicht fair und nicht akzeptabel Aber wo eine Tür zu geht, da geht auch eine andere auf", fügt Esser an.

Der Vorstand, so betont Esser aber auch, arbeite mit Hochdruck an einer neuen Lösung.

"Unser Ziel bleibt klar: Ein starkes Team, eine geschlossene Mannschaft – eine erfolgreiche Saison." Niebel hatte das Team vor zwei Jahren übernommen, nachdem sein Vorgänger Frank Wachmeister zuvor den ersten Aufstieg in die Kreisliga A in der Vereinsgeschichte geschafft hatte und den Verein im ersten Jahr in dieser Klasse in der Liga gehalten hatte - so, wie es auch Niebel zweimal gelang. Inzwischen ist auch klar, wohin es Niebel zieht. Der Bezirksligist 1. FC Grevenbroich-Süd war ebenfalls auf Trainersuche, weil es Botan Melik als Co-Trainer zum KFC Uerdingen verschlägt. Dort ist Niebel inzwischen als Nachfolger bei FuPa gelistet.