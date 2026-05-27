Trainerwechsel beim SV Offenhausen 1946

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Zur kommenden Saison wird Filip Sapina neuer Cheftrainer des SV Offenhausen. Bislang war er als Co-Spielertrainer tätig, künftig wird er die Mannschaft als Cheftrainer verantworten und weiterhin aktiv auf dem Spielfeld stehen.

Als neuer Co-Trainer wird Oliver „Oli“ Woithe an der Seite von Sapina fungieren. Woithe gehört dem Verein bereits seit vielen Jahren an und kennt die Mannschaft bestens. Zuvor war er über mehrere Jahre Co-Trainer und zuletzt Interimscoach der ersten Mannschaft. Gemeinsam mit Sapina gelang ihm dabei der Klassenerhalt.

Darüber hinaus wird Sapina die Kaderplanung für die neue Saison übernehmen. Aktuell zeichnet sich hierbei ein sehr positives Bild ab, da der Großteil der Stammspieler dem SV Offenhausen erhalten bleiben wird.