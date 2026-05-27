Trainerwechsel beim SV Offenhausen 1946

❤️🖤Filip Sapina übernimmt das Traineramt beim SV Offenhausen ❤️🖤
Zur kommenden Saison wird Filip Sapina neuer Cheftrainer des SV Offenhausen. Bislang war er als Co-Spielertrainer tätig, künftig wird er die Mannschaft als Cheftrainer verantworten und weiterhin aktiv auf dem Spielfeld stehen.
Als neuer Co-Trainer wird Oliver „Oli“ Woithe an der Seite von Sapina fungieren. Woithe gehört dem Verein bereits seit vielen Jahren an und kennt die Mannschaft bestens. Zuvor war er über mehrere Jahre Co-Trainer und zuletzt Interimscoach der ersten Mannschaft. Gemeinsam mit Sapina gelang ihm dabei der Klassenerhalt.
Darüber hinaus wird Sapina die Kaderplanung für die neue Saison übernehmen. Aktuell zeichnet sich hierbei ein sehr positives Bild ab, da der Großteil der Stammspieler dem SV Offenhausen erhalten bleiben wird.
Informationen zu möglichen Neuzugängen sowie Abgängen werden zeitnah in einem gesonderten Bericht veröffentlicht.
Abteilungsleiter Jens Watzl: „Ich freue mich sehr darüber, dass Filip und Oli das Trainer- und Co-Traineramt übernehmen. Beide begleiten die Mannschaft bereits seit Jahren und kennen die Spieler sowohl als Mitspieler und Co-Trainer als auch auf persönlicher Ebene sehr gut. Die positive Atmosphäre innerhalb der Mannschaft ist deutlich spürbar.
Für die kommende Saison ist unser Ziel, frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Alles, was darüber hinaus möglich ist, werden wir selbstverständlich gerne mitnehmen und bestmöglich ausschöpfen.“