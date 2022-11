Trainerwechsel beim SV Ljiljan Ulm Veränderung auf der Trainerbank

Der SV Ljiljan Ulm geht mit einem neuen Trainer in die Rückrunde. Nach reichlicher Überlegung im Vorstand kam man am Ende zu dem Entschluss sich vom bisherigen Übungsleiter Nedzad Kaltak zu trennen und in der Rückrunde mit einem neuen Trainer zu starten.