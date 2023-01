Trainerwechsel beim SV Kirchzarten zur neuen Saison 23/24

Nach einigen Gesprächen bereits vor der Winterpause mit dem aktuellen Trainerteam um Erik Uetz, Tobias Knab, Kevin Faller und Torwarttrainer Peter Vonderstraß, steht nun fest, dass die Zusammenarbeit im Sommer leider zu Ende geht. Das Trainerteam hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, ab Sommer nicht mehr zur Verfügung zu stehen. „Wir hätten gerne in dieser Konstellation mit dem aktuellen Trainerteam weitergemacht, haben dann allerdings in gemeinsamen Gesprächen zusammen entschieden, dass es im Sommer zur Veränderung kommen wird“ sagt Abteilungsleiter Jens Sandmann. Wir bedanken uns bereits jetzt für die erfolgreiche und gute Zusammenarbeit mit den Trainern und hoffen, dass wir alle zusammen mit der Mannschaft das Ruder rumreißen und den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen können.