Trainerwechsel beim SV Höngg II - Baden entlässt Colatrella

SV Höngg II: Schäuble nicht mehr Trainer. "Die Reise beim SVH2 endet...", titelt Stephan Schäuble in einem Beitrag auf seiner Instagram-Site. Und weiter: "Der SVR will einen neuen Impuls setzen." Schäuble hatte das Traineramt bei den Reserven des Stadtzürcher Quartierklubs im Sommer 2014 nach dem Aufstieg in die 2. Liga übernommen. In der ersten Saison klassierte sich der Neuling unter seiner Regie auf einem soliden zehnten Platz der Gruppe 1. In der laufenden Spielzeit tun sich die Höngger jedoch deutlich schwerer und überwintern als Zweitletzter auf einem Abstiegsplatz. Auf der Website des SVH finden sich bislang keine offiziellen Angaben zum Trainerwechsel. Laut den Informationen auf der Seite des Fussballverbands der Region Zürich kehrt jedoch ausgerechnet Schäubles Vorgänger Danilo Infante (er ist als Trainer aufgeführt) auf den Hönggerberg zurück. Er hatte den SVH nach dem Abstieg Richtung Bassersdorf verlassen, wo er sein Amt allerdings bereits nach einer Saison wieder niederlegte.

FC Baden: Keine Zukunft für Colatrella. Knall beim FC Baden: Trainer Genesio Colatrella muss beim Aargauer Erstligisten trotz Platz 5 in der Zürcher Gruppe 3 nach der Hinrunde gehen. "Es ist ihm in dieser Saison nicht gelungen, dass die Mannschaft konstant ihr ganzes Potenzial abrufen konnte. Ich bin überzeugt, wir haben ein Top-Kader für 1.-Liga-Verhältnisse", lässt sich Präsident Hermi Löhrli in der "Aargauer Zeitung", zu den Gründen der Trennung zitieren. Colatrella hatte den FCB nach dem Abstieg aus der Challenge League übernommen, konnte jedoch den direkten Wiederabstieg in die 1. Liga nicht verhindern. Löhrli kündigt derweil an, dass die Nachfolgelösung in den nächsten Tagen präsentiert werde. Als mögliche neue Trainer nennt die "Aargauer Zeitung" Sergio Colacino (zuletzt FC Wettswil-Bonstetten) und Ryszard Komornicki (zuletzt FC Wohlen).