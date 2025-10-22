Trainerwechsel beim SV Hansa: Luc Diamesso tritt zurück

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien hat Cheftrainer Luc Diamesso sein Amt beim SV Hansa mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Verein bedauert diese Entscheidung, zeigt aber Verständnis für den Schritt.

Die bisherige Saison verlief nicht wie erhofft: Nach elf Spieltagen rangieren die Hanseaten mit 18 Punkten auf dem elften Tabellenplatz der Bezirksliga. Die Bilanz lautet fünf Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen – zu wenig für die eigenen Ansprüche von Mannschaft und Verein.

Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird Tobias Millhahn, sportlicher Leiter der Ersten, interimsweise das Training leiten und die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Spätestens bis zur Winterpause soll ein Nachfolger feststehen. Janek de Buhr wird weiterhin als spielender Co-Trainer im Team bleiben.